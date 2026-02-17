自由電子報
健康 > 心理精神

過年「試手氣」停不下來？ 醫警告：這念頭一出就危險

2026/02/17 16:11

台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪提醒，看似輕鬆的娛樂行為，若出現「停不下來」或想翻本的心態，恐已踩到賭博成癮的紅線。（記者邱芷柔攝）

台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪提醒，看似輕鬆的娛樂行為，若出現「停不下來」或想翻本的心態，恐已踩到賭博成癮的紅線。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕農曆春節期間，不少民眾喜歡買幾張刮刮樂「試手氣」，有的甚至一本一本刮，增添年節氣氛，不過精神科醫師提醒，看似輕鬆的娛樂行為，若出現「停不下來」或想翻本的心態，恐已踩到賭博成癮的紅線。

台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪指出，是否會從「小賭」走向成癮，與個人特質高度相關，臨床上常見高風險族群，往往延遲滿足能力較低、衝動性高，偏好立即回饋，一旦手中有錢就想快速獲得刺激，此外，本身已有成癮體質的人，只要接觸到金錢、賭博氛圍，就容易啟動腦部成癮機制，轉化為實際賭博行為。

黃名琪提醒，有些人面對壓力時，傾向用高刺激、具風險的行為來紓壓，屬於「壓力反應異常」族群，抗壓性與挫折容忍力較低，更容易將賭博視為自我療癒的出口。

不少家長過年會帶著孩子一起買刮刮樂，甚至大手筆購買，黃名琪也說，孩童在價值觀尚未成熟前，生活經驗多來自「學習與模仿」，尤其來自親近大人的行為示範，確實可能影響孩子未來對金錢與風險的認知，雖不必過度恐慌，但仍建議家長留意示範效果。

相較實體刮刮樂，黃名琪提到，網路賭博的風險更高，研究顯示，目前超過8成賭博行為已轉移到網路進行，手機普及讓下注幾乎零門檻，也使賭博年齡層大幅下探到青少年。過去多發生在成年人、長者身上的賭博問題，如今更容易在年輕族群中出現。

談到成癮警訊，黃名琪指出，多數賭博成癮者病識感不足，嚴重個案中，自認有問題者不到1/3。民眾可自我留意一個關鍵前兆「當你開始想要『扳回一城』，就該提高警覺。」此外若出現說謊、借錢、不賭時焦躁、痛苦、賭完又強烈懊悔等情形，都是常見的成癮徵象，建議及早尋求專業協助，避免讓節慶歡樂，變成長期困擾的開始。

