每天喝咖啡賺到了？烘焙豆竟藏有「降血糖神物」

〔編譯陳成良／綜合報導〕咖啡不僅能提神，未來更可能成為控制血糖的關鍵！科學家在烘焙過的阿拉比卡（Coffea arabica）咖啡豆中，鑑定出三種過去未知的活性化合物。實驗數據顯示，這些成分在抑制人體吸收澱粉的效果上，竟然優於臨床常見的抗糖尿病藥物「阿卡波糖」（Acarbose）。

據權威科普媒體《SciTechDaily》報導，這項發表於《飲料植物研究》（Beverage Plant Research）期刊的最新成果，是由中國科學院昆明植物研究所邱明華（Minghua Qiu）團隊主導。團隊利用先進儀器分析烘焙咖啡豆的化學結構，成功分離出三種全新的化合物，並將其命名為「咖啡醛」（Caffaldehydes）A、B與C。

要理解這個發現的重要性，得先了解人體如何消化澱粉。人體內有一種叫做「α

-葡萄糖苷酶」（α-glucosidase）的酵素，它的作用就像一把剪刀，負責把吃進肚子的澱粉剪碎變成葡萄糖，這會導致飯後血糖快速飆升。

而研究發現，咖啡裡的這三種新成分，能有效「讓這把剪刀變鈍」，也就是抑制酵素活性，進而延緩澱粉消化、幫助控制血糖。這正是控制第二型糖尿病（Type 2 diabetes）的核心機制之一。

抑制力驚人 實驗數據超越臨床藥物

最令科學界振奮的是實驗數據的對比。在實驗室的抑制能力測試中，這三種新發現的咖啡化合物，其阻斷酵素的效果非常顯著。相比之下，目前臨床上廣泛用於治療糖尿病、用來延緩醣類吸收的處方藥「阿卡波糖」，在同等條件下的表現反而不如這些天然咖啡成分。這意味著，咖啡豆裡隱藏的潛力，可能比現有藥物更強大。

研究團隊指出，過去受限於分析技術，這些微量且結構複雜的活性分子一直隱藏在烘焙咖啡中未被發現。這項發現證實了咖啡比想像中更具健康潛力。雖然目前仍處於實驗室階段，尚未進入人體臨床試驗，但這為未來開發以咖啡為基礎的「機能性食品」或新型降血糖營養補充品，開啟了全新的大門。

