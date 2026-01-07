自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

每天喝咖啡賺到了？烘焙豆竟藏有「降血糖神物」

2026/01/07 14:30

科學家在烘焙咖啡豆中發現三種全新化合物，能有效抑制人體吸收澱粉、阻斷飯後血糖飆升，實驗數據顯示其效果甚至優於臨床糖尿病藥物「阿卡波糖」；圖為烘焙咖啡豆示意圖。（圖取自freepik）

科學家在烘焙咖啡豆中發現三種全新化合物，能有效抑制人體吸收澱粉、阻斷飯後血糖飆升，實驗數據顯示其效果甚至優於臨床糖尿病藥物「阿卡波糖」；圖為烘焙咖啡豆示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕咖啡不僅能提神，未來更可能成為控制血糖的關鍵！科學家在烘焙過的阿拉比卡（Coffea arabica）咖啡豆中，鑑定出三種過去未知的活性化合物。實驗數據顯示，這些成分在抑制人體吸收澱粉的效果上，竟然優於臨床常見的抗糖尿病藥物「阿卡波糖」（Acarbose）。

據權威科普媒體《SciTechDaily》報導，這項發表於《飲料植物研究》（Beverage Plant Research）期刊的最新成果，是由中國科學院昆明植物研究所邱明華（Minghua Qiu）團隊主導。團隊利用先進儀器分析烘焙咖啡豆的化學結構，成功分離出三種全新的化合物，並將其命名為「咖啡醛」（Caffaldehydes）A、B與C。

要理解這個發現的重要性，得先了解人體如何消化澱粉。人體內有一種叫做「α

-葡萄糖苷酶」（α-glucosidase）的酵素，它的作用就像一把剪刀，負責把吃進肚子的澱粉剪碎變成葡萄糖，這會導致飯後血糖快速飆升。

而研究發現，咖啡裡的這三種新成分，能有效「讓這把剪刀變鈍」，也就是抑制酵素活性，進而延緩澱粉消化、幫助控制血糖。這正是控制第二型糖尿病（Type 2 diabetes）的核心機制之一。

抑制力驚人 實驗數據超越臨床藥物

最令科學界振奮的是實驗數據的對比。在實驗室的抑制能力測試中，這三種新發現的咖啡化合物，其阻斷酵素的效果非常顯著。相比之下，目前臨床上廣泛用於治療糖尿病、用來延緩醣類吸收的處方藥「阿卡波糖」，在同等條件下的表現反而不如這些天然咖啡成分。這意味著，咖啡豆裡隱藏的潛力，可能比現有藥物更強大。

研究團隊指出，過去受限於分析技術，這些微量且結構複雜的活性分子一直隱藏在烘焙咖啡中未被發現。這項發現證實了咖啡比想像中更具健康潛力。雖然目前仍處於實驗室階段，尚未進入人體臨床試驗，但這為未來開發以咖啡為基礎的「機能性食品」或新型降血糖營養補充品，開啟了全新的大門。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中