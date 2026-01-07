自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》寒流急凍！ 國健署點名3族群 抗寒保暖防心梗中風

2026/01/07 13:01

國民健康署提醒，長者因體溫調節能力較差，寒流來襲時，只要有起床的動作，務必遵守「慢、熱、起、穿、行」5字訣，以防跌倒與心血管風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕全台氣溫自5日起下降，週三（7日）至週六（9日）輻射冷卻影響，早晚更加寒冷。國民健康署提醒，寒流低溫環境易導致血管收縮、血壓升高，增加心臟病與中風急性發作風險。除長者、三高患者外，早出晚歸、輪值大夜班或長時間在戶外工作、運動者，也應特別留意低溫與溫差帶來的健康影響，做好保暖與防護措施。

國健署於臉書專頁與網站「健康九九」發文表示，低溫來襲時，保健要點須牢記，並提醒以下3大族群日常掌握因應對策，才能健康、安全過寒冬：

長者族群：長者因體溫調節能力較差、末梢循環較慢，低溫時容易出現血壓波動、頭暈或心臟不適，增加跌倒與心血管事件發生。無論何時，只要有起床的動作，提醒務必遵守「慢、熱、起、穿、行」5字訣，尤應避免在清晨氣溫最低時過早出門運動。

心血管疾病與三高高風險族群：三高及心血管疾病患者在低溫環境下，更易因血管收縮而導致血壓升高，增加心肌梗塞與中風風險。因此，低溫更要穩定慢性病控制。提醒應定期量測及記錄自己的血壓、血糖等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定。

早出晚歸工作者與戶外活動族群：輪值大夜班、清晨外出工作或長時間在戶外活動、運動者，易暴露在低溫與溫差中。建議採多層式穿搭，注意頭頸與四肢保暖。此外，運動前應充分暖身，若感到身體不適，應立即停止活動、充分休息並儘速就醫；並切記避免喝酒暖身。

另，國健署也特別提醒，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或出現中風徵兆，如無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，應立即撥打119，並記下發作時間，把握黃金治療期。

