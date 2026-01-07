自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

網售「OK繃、隱形眼鏡盒」竟罰184萬！台中食安處：這類賣家最常觸法

2026/01/07 07:53
網售「OK繃、隱形眼鏡盒」竟罰184萬！台中食安處：這類賣家最常觸法

食安處稽查網路販售醫療器材。（食安處提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市食品藥物安全處公布去（2025）年醫療器材稽查成果，全年共查獲121件違法醫材，裁罰金額累計超過525萬元，其中未領有醫療器材販售許可，卻透過網路平台販售醫療器材的「無照醫材商」最多、最嚴重，占比最高。

食安處分析違法醫材件數最多的是「無照醫材商」，多為未取得醫療器材商販賣業許可執照，即在網路平台販售OK繃、碘伏棉簽、隱形眼鏡盒等醫療器材，共裁處58件，裁罰金額達184萬5000元。

第二名為「未經許可擅自輸入或製造醫療器材」，依規定須於製造或輸入前完成查驗登記並取得許可證，相關違規案件計21件，裁罰92萬5360元。

第三名則為「未依規定以通訊交易方式販售醫療器材」，共計16件、裁罰67萬元，顯示部分業者對網路販售醫療器材的法規仍不夠熟悉。

食安處提醒，醫療器材不同於一般商品，依法僅限具備販售許可的醫療器材商或藥局販售，若透過網路通路販售，僅得販售第一等級醫療器材及公告的19類第二等級品項，隱形眼鏡、低周波治療器等均不得於網路平台上架，並應依「通訊交易通路販售醫療器材之品項及應遵行事項」，於販售頁面完整揭示相關資訊供消費者查閱。

食安處也強調，醫療器材廣告須經主管機關核准，一般商品亦不得宣稱具醫療效能，違規者將依法從嚴裁罰，以防止誤導消費者、危害使用安全。

食安處呼籲，民眾選購醫療器材時可把握「醫材安心三步驟」，1、認明合法醫療器材商；2、查看包裝標示是否載明衛福部核准許可證字號；3、依照說明書正確使用。

