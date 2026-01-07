健康網》甩掉「泡芙」體質 營養師5招翻轉遠離三高

泡芙人是隱形胖子，營養師陳怡婷指出，潛藏罹患糖尿病、高血壓、脂肪肝、心血管疾病等風險，需重視及力行飲食、生活習慣改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕泡芙人是隱形胖子，BMI正常≠健康，營養師陳怡婷指出，潛藏罹患糖尿病、高血壓、脂肪肝、心血管疾病等風險，管住嘴巴、好好睡覺及壓力管理，仍有逆轉的機會。

陳怡婷在臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文分享，逆轉泡芙人，遠離三高慢性病的威脅，要確實力行以下5招：

●減少精製糖、果糖：減少含糖飲料、糕餅等高精製澱粉及精製糖的食物，尤其是手搖飲的高果糖糖漿！

●減少飽和脂肪：減少油炸物、肥肉、動物皮、糕點等高油飲食。

●纖維要吃夠：補足蔬果，膳食纖維能穩定血糖、血脂。

●多運動少久坐：每週至少150分鐘運動（建議每週2次阻力運動，以增加肌肉量）。

●睡眠與壓力管理：熬夜會使皮質醇上升，讓脂肪容易集中在腹部，充足睡眠以及適當紓壓非常重要。

減重醫師蔡明劼曾於臉書分享，台灣肥胖醫學會（TMASO）在2025年新版指引中明確指出，對於BMI24-27，合併體脂過高或代謝異常者，先在飲食、運動、行為改變，若在3-6個月努力後，成效有限，可在醫師評估下，考慮使用瘦瘦針（GLP-1 類藥物）。

