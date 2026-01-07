自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》抵台寒流特別「陰柔」 醫曝這時段急速失溫、救援不及

2026/01/07 23:58

家庭醫科醫師姜封豪指出，台灣的寒流特別「陰柔」─不是凍得刺骨，而是濕氣讓熱更快被抽走。（記者張聰秋攝）

家庭醫科醫師姜封豪指出，台灣的寒流特別「陰柔」─不是凍得刺骨，而是濕氣讓熱更快被抽走。（記者張聰秋攝）

〔健康頻道／綜合報導〕中央氣象署預報，這波強烈大陸冷氣團發威，特別是清晨要注意，局部地區有持續10度左右或以下氣溫，家庭醫科醫師姜封豪指出，在寒風、濕氣與冰冷地面三方交錯的環境裡，人體失溫的速度往往比救援還快。

姜封豪在「上醫預防醫學發展協會」衛教資料表示，台灣的冬天看似溫和，但濕冷比零下更擅長偷走熱。研究顯示，只要氣溫下降，血管迅速收縮、血壓拉升、心臟負荷增加、心律變得不穩，這些變化在沒有雪的地方同樣發生。

姜封豪指出，真正讓人意外的是，許多人仍以為：「會發抖表示身體還撐得住」、「穿外套就夠了」、「台灣不會冷到危險吧？」然而現實是，發抖停止，才是危險開始；濕冷環境，比乾冷更快奪走體溫；即使不是低於零度，核心體溫仍可能在短時間內下降到35°C以下。

他指出，台灣的寒流特別「陰柔」─不是凍得刺骨，而是濕氣讓熱更快被抽走。當核心體溫稍微下降，代謝速度減慢，心臟的電流傳遞也受影響。芬蘭一項長達20年的資料顯示，每多一個寒冷日，醫療院所外心跳停止的發生率就上升。這也解釋了為什麼台灣人在清晨外出時特別容易出事：夜裡體溫本來就較低，一開門遇到寒風，心臟承受的壓力就像突然被拉滿音量的音響。

姜封豪提醒，別忽略這些細微的身體暗號─清晨胸悶、喘、頭暈、手腳冰冷、說不上來的疲倦，都可能是低溫讓心臟「叫苦」。寒冬不是只有冷，它是一種會悄悄干擾心臟節奏的力量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中