健康網》抵台寒流特別「陰柔」 醫曝這時段急速失溫、救援不及

家庭醫科醫師姜封豪指出，台灣的寒流特別「陰柔」─不是凍得刺骨，而是濕氣讓熱更快被抽走。（記者張聰秋攝）

〔健康頻道／綜合報導〕中央氣象署預報，這波強烈大陸冷氣團發威，特別是清晨要注意，局部地區有持續10度左右或以下氣溫，家庭醫科醫師姜封豪指出，在寒風、濕氣與冰冷地面三方交錯的環境裡，人體失溫的速度往往比救援還快。

姜封豪在「上醫預防醫學發展協會」衛教資料表示，台灣的冬天看似溫和，但濕冷比零下更擅長偷走熱。研究顯示，只要氣溫下降，血管迅速收縮、血壓拉升、心臟負荷增加、心律變得不穩，這些變化在沒有雪的地方同樣發生。

姜封豪指出，真正讓人意外的是，許多人仍以為：「會發抖表示身體還撐得住」、「穿外套就夠了」、「台灣不會冷到危險吧？」然而現實是，發抖停止，才是危險開始；濕冷環境，比乾冷更快奪走體溫；即使不是低於零度，核心體溫仍可能在短時間內下降到35°C以下。

他指出，台灣的寒流特別「陰柔」─不是凍得刺骨，而是濕氣讓熱更快被抽走。當核心體溫稍微下降，代謝速度減慢，心臟的電流傳遞也受影響。芬蘭一項長達20年的資料顯示，每多一個寒冷日，醫療院所外心跳停止的發生率就上升。這也解釋了為什麼台灣人在清晨外出時特別容易出事：夜裡體溫本來就較低，一開門遇到寒風，心臟承受的壓力就像突然被拉滿音量的音響。

姜封豪提醒，別忽略這些細微的身體暗號─清晨胸悶、喘、頭暈、手腳冰冷、說不上來的疲倦，都可能是低溫讓心臟「叫苦」。寒冬不是只有冷，它是一種會悄悄干擾心臟節奏的力量。

