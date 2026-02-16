自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

圍爐共食小心！ 「一人中鏢恐全家遭殃」 國健署：這件事一定要做

2026/02/16 11:05

國健署提醒，用餐時使用公筷母匙，不共用杯子、餐具，都可以大幅降低HP菌感染的風險。（記者邱芷柔攝）

國健署提醒，用餐時使用公筷母匙，不共用杯子、餐具，都可以大幅降低HP菌感染的風險。（記者邱芷柔攝）


〔記者邱芷柔／台北報導〕過年圍爐聚餐多，大家夾來夾去、你一口我一口，是最有年味的畫面，但國民健康署提醒，幽門螺旋桿菌（HP）主要透過口口傳染，春節聚餐頻繁，共食、共杯習慣一不小心，就可能在親友間悄悄傳開，甚至埋下胃癌風險，呼籲民眾餐桌上落實「公筷母匙」，才能把感染風險降到最低。

衛福部統計，胃癌分居我國十大癌症死亡人數第7名及發生人數第9名，每年逾4000人新診斷罹患胃癌，並造成2000多人死於胃癌。而造成胃癌主要風險因子約8至9成是HP菌感染引起。

國健署癌症防治組科長徐翠霞說，HP菌感染途徑為經口傳染，年節將至，提醒國人，用餐時使用公筷母匙，不共用杯子、餐具與共食，避免不潔的食物，都可以大幅降低HP菌感染的風險。

為降低HP菌感染風險、及早防堵胃癌，篩檢是關鍵。國健署建議民眾善用「1篩2除」策略，第一步，先篩檢，今年起提供45至74歲民眾終生1次公費糞便抗原檢測（HPSA），若檢測為陽性也不必過度緊張，第二步可攜帶報告回診，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查，同時也可鼓勵同住家人一同篩檢。透過早期發現與治療，有助阻斷病程、降低胃癌風險。

國健署長沈靜芬也表示，清除HP菌可有效降低胃癌發生率，但預防仍須從日常生活做起，呼籲民眾一起守護「胃」健康。飲食上應以熟食為主、飲用煮沸過的水，並減少醃製、煙燻及生食；生活習慣方面，避免共杯共食，養成使用公筷母匙的習慣。此外，符合資格者可把握終生1次的HPSA檢測機會；若有胃癌家族史，建議定期檢查；一旦出現腸胃不適，也應儘早就醫評估。

