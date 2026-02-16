自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

心血管病人顧好身體 就是給家人最好新年禮

2026/02/16 05:30
心血管病人顧好身體 就是給家人最好新年禮

▲年菜宜採取少油、少鹽、低熱量為原則。（照片提供／郭志東）

文／郭志東

心血管病人顧好身體 就是給家人最好新年禮

▲年節飲食建議採取「少量、多樣」的原則，且避免連續多餐大魚大肉；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

農曆新年是家人團聚、歡樂慶祝的時刻，但對有心血管疾病的病人來說，過年期間往往也是風險較高的時段。門診中常見因飲食失控、作息混亂或天氣變化，導致血壓飆高、心律不整，甚至心肌梗塞而急診就醫的情況。

只要掌握幾個重點，心血管病人也能安心過好年。

●飲食節制：年菜多半高油、高鹽、高熱量，容易造成血壓上升與心臟負擔加重。建議採取「少量、多樣、慢慢吃」的原則，避免連續多餐大魚大肉，湯品與滷汁盡量少喝，若有高血壓或心衰竭的病人，更要留意鹽分攝取。親友相聚時，不妨主動選擇清蒸、燉煮的料理，對心臟較為友善。

●規律服藥不可中斷：不少病人過年返鄉或出遊，容易忘記帶藥，或因作息改變而漏服。心血管藥物如降壓藥、抗凝血藥物，一旦中斷，可能增加中風或心臟事件風險。建議出門前先準備足夠藥量，並維持原本的服藥時間。

●避免過量飲酒與熬夜：酒精會影響血壓與心律，不利心房顫動或心衰竭患者的健康；連續熬夜、作息顛倒，也會使自律神經失衡，誘發胸悶、心悸或血壓不穩。過年歡聚應量力而為，適度休息，讓身體有恢復的時間。

●天氣變化與保暖同樣重要：冬季低溫會使血管收縮、血壓上升，是心肌梗塞與中風的高風險時期。外出拜年或清晨活動時，務必注意保暖，避免突然暴露在寒冷環境中。

持續胸痛、呼吸困難快就醫

若出現持續胸痛、呼吸困難、頭暈或心悸加劇等症狀，切勿自行觀察或拖延，應立即就醫。過年期間醫療資源仍持續運作，及早處理才能避免憾事。

過年是團圓與祝福的時刻，對心血管病人而言，照顧好自己的身體，就是給家人最好的新年禮物。只要多一分留意，就能平安健康迎接新的一年。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中