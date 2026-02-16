心血管病人顧好身體 就是給家人最好新年禮

▲年菜宜採取少油、少鹽、低熱量為原則。（照片提供／郭志東）

文／郭志東

農曆新年是家人團聚、歡樂慶祝的時刻，但對有心血管疾病的病人來說，過年期間往往也是風險較高的時段。門診中常見因飲食失控、作息混亂或天氣變化，導致血壓飆高、心律不整，甚至心肌梗塞而急診就醫的情況。

只要掌握幾個重點，心血管病人也能安心過好年。

●飲食節制：年菜多半高油、高鹽、高熱量，容易造成血壓上升與心臟負擔加重。建議採取「少量、多樣、慢慢吃」的原則，避免連續多餐大魚大肉，湯品與滷汁盡量少喝，若有高血壓或心衰竭的病人，更要留意鹽分攝取。親友相聚時，不妨主動選擇清蒸、燉煮的料理，對心臟較為友善。

●規律服藥不可中斷：不少病人過年返鄉或出遊，容易忘記帶藥，或因作息改變而漏服。心血管藥物如降壓藥、抗凝血藥物，一旦中斷，可能增加中風或心臟事件風險。建議出門前先準備足夠藥量，並維持原本的服藥時間。

●避免過量飲酒與熬夜：酒精會影響血壓與心律，不利心房顫動或心衰竭患者的健康；連續熬夜、作息顛倒，也會使自律神經失衡，誘發胸悶、心悸或血壓不穩。過年歡聚應量力而為，適度休息，讓身體有恢復的時間。

●天氣變化與保暖同樣重要：冬季低溫會使血管收縮、血壓上升，是心肌梗塞與中風的高風險時期。外出拜年或清晨活動時，務必注意保暖，避免突然暴露在寒冷環境中。

持續胸痛、呼吸困難快就醫

若出現持續胸痛、呼吸困難、頭暈或心悸加劇等症狀，切勿自行觀察或拖延，應立即就醫。過年期間醫療資源仍持續運作，及早處理才能避免憾事。

過年是團圓與祝福的時刻，對心血管病人而言，照顧好自己的身體，就是給家人最好的新年禮物。只要多一分留意，就能平安健康迎接新的一年。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心主治醫師）

