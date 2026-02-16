年菜吃錯三高全失控！ 營養師教你安心圍爐不爆表

豐原醫院營養科主任許啓松呼籲，三高患者在年節期間除了留意飲食內容外，適度增加身體活動同樣重要。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕農曆春節期間，圍爐團聚、年菜滿桌，飲食常容易失去節制。衛生福利部豐原醫院營養科主任許啓松表示，年節期間是對糖尿病、高血壓與高血脂等「三高」患者健康管理的一大考驗，許多患者春節後回診常出現血糖、血壓上升或血脂異常等情況，多與過年期間飲食不當密切相關，建議患者牢記「糖尿病控醣、高血壓減鹽、高血脂少油」三大原則，並搭配規律運動與良好生活型態，年節時也能安心享用美食。

豐原醫院營養科主任許啓松說，年節期間常不知不覺攝取過多醣類，因年糕、發糕、蘿蔔糕等應景食品與白飯、麵食同屬全榖雜糧類，糖尿病患食用時需特別注意醣類代換與份量控制， 此外，水果建議每日以2份為上限，每次進食以1份為宜，如柳丁、橘子或蘋果，1份約為1個拳頭大小，葡萄或櫻桃1份約為8-10顆；血糖控制不佳者，則應避免含精製糖的甜點與含糖飲料，以免造成血糖劇烈波動，增加控制困難。

針對高血壓患者，許啓松指出，年節飲食需特別留意鈉的攝取量，年菜中常見的香腸、火腿、醃漬食品、滷肉及各式湯品，往往鈉含量偏高，建議少量品嚐即可，料理時可善用蔥、薑、蒜、香菇等天然辛香料提升風味，或以檸檬汁、醋、番茄、鳳梨等酸甜口感取代鹽分調味，或於起鍋前最後再加鹽，有助於降低整體鹽分使用量。

至於高血脂患者，年菜中的爌肉、油炸食品及勾芡料理，多含有較高的飽和脂肪與膽固醇，容易導致血脂上升，建議以魚類取代高脂肪肉類，烹調時選擇橄欖油、芥花油等植物性油脂，並減少油煎、油炸，改以清蒸、燉煮或涼拌為主，並適量攝取富含膳食纖維的蔬菜、水果及全穀類食物，因水溶性纖維有助於抑制膽固醇吸收與促進代謝，有助血脂控制。

許啓松表示，節慶期間體重往往容易增加2-3公斤，而減少1公斤體重約需消耗7,700大卡熱量，以國民健康署資料為例，體重50公斤者健走1小時（約 6 公里/小時）僅能消耗約275大卡，可見年後減重並不容易，因此，年節期間除了留意飲食，適度增加身體活動，如外出散步、健走或騎自行車等，都有助於消耗多餘熱量。

