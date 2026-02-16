自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

年菜吃錯三高全失控！ 營養師教你安心圍爐不爆表

2026/02/16 12:15

豐原醫院營養科主任許啓松呼籲，三高患者在年節期間除了留意飲食內容外，適度增加身體活動同樣重要。（記者歐素美攝）

豐原醫院營養科主任許啓松呼籲，三高患者在年節期間除了留意飲食內容外，適度增加身體活動同樣重要。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕農曆春節期間，圍爐團聚、年菜滿桌，飲食常容易失去節制。衛生福利部豐原醫院營養科主任許啓松表示，年節期間是對糖尿病、高血壓與高血脂等「三高」患者健康管理的一大考驗，許多患者春節後回診常出現血糖、血壓上升或血脂異常等情況，多與過年期間飲食不當密切相關，建議患者牢記「糖尿病控醣、高血壓減鹽、高血脂少油」三大原則，並搭配規律運動與良好生活型態，年節時也能安心享用美食。

豐原醫院營養科主任許啓松說，年節期間常不知不覺攝取過多醣類，因年糕、發糕、蘿蔔糕等應景食品與白飯、麵食同屬全榖雜糧類，糖尿病患食用時需特別注意醣類代換與份量控制， 此外，水果建議每日以2份為上限，每次進食以1份為宜，如柳丁、橘子或蘋果，1份約為1個拳頭大小，葡萄或櫻桃1份約為8-10顆；血糖控制不佳者，則應避免含精製糖的甜點與含糖飲料，以免造成血糖劇烈波動，增加控制困難。

針對高血壓患者，許啓松指出，年節飲食需特別留意鈉的攝取量，年菜中常見的香腸、火腿、醃漬食品、滷肉及各式湯品，往往鈉含量偏高，建議少量品嚐即可，料理時可善用蔥、薑、蒜、香菇等天然辛香料提升風味，或以檸檬汁、醋、番茄、鳳梨等酸甜口感取代鹽分調味，或於起鍋前最後再加鹽，有助於降低整體鹽分使用量。

至於高血脂患者，年菜中的爌肉、油炸食品及勾芡料理，多含有較高的飽和脂肪與膽固醇，容易導致血脂上升，建議以魚類取代高脂肪肉類，烹調時選擇橄欖油、芥花油等植物性油脂，並減少油煎、油炸，改以清蒸、燉煮或涼拌為主，並適量攝取富含膳食纖維的蔬菜、水果及全穀類食物，因水溶性纖維有助於抑制膽固醇吸收與促進代謝，有助血脂控制。

許啓松表示，節慶期間體重往往容易增加2-3公斤，而減少1公斤體重約需消耗7,700大卡熱量，以國民健康署資料為例，體重50公斤者健走1小時（約 6 公里/小時）僅能消耗約275大卡，可見年後減重並不容易，因此，年節期間除了留意飲食，適度增加身體活動，如外出散步、健走或騎自行車等，都有助於消耗多餘熱量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中