新鮮、熟食、均衡 癌友健康過好年

▲營養師賴思吟表示，只要掌握新鮮、熟食、均衡原則，癌友同樣能享受團圓幸福時光。（照片提供／賴思吟）

文／賴思吟

▲癌友準備年菜應以熟食為主，並且要高蛋白；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

年夜飯是家家戶戶最期待的團圓時刻，但對於正在接受治療或康復中的癌症病友，面對滿桌佳餚，心中卻多了一份猶豫與擔心，既想與家人共享節慶溫馨，又怕飲食影響身體狀況。其實，只要掌握「新鮮、熟食、均衡」原則，癌友同樣能享受團圓幸福時光。

▲福壽長年菇滿堂。（照片提供／賴思吟）

◎癌友準備年菜前，必須留意3原則

▲福壽長年菇滿堂食材。（照片提供／賴思吟）

●以熟食為主，因治療期間免疫力可能偏低，嚴格避免生菜沙拉、生魚片、涼拌菜或太陽蛋等，降低感染風險。

●若處於治療期間，須攝取足夠熱量、高蛋白，身體需要更多能量修復細胞，建議選擇豆腐、豆包、豆皮、魚肉、蛋等優質蛋白質。

●少量多餐，若有食慾不振或噁心感，不必強迫自己在一餐內吃完，可分多次進食。

傳統年菜通常高油、高鹽、高糖或勾芡菜餚，建議可適度調整烹調方式與菜色內容。

●「佛跳牆」改為清燉雞湯或蔬菜湯，減少油質攝取，減輕腸道負擔。

●「紅燒蹄膀」改為滷雞腿（去皮）或瘦肉，可降低飽和油脂攝取，增加優質蛋白質。

●「糖醋魚」改為清蒸魚，可避免高溫油炸產生致癌物（丙烯酰胺）。

●加工肉品改為新鮮肉片，可減少亞硝酸鹽與鹽分的攝取。

營造輕鬆愉快用餐氛圍

家屬的陪伴是病友最大支持，但要尊重癌友進食意願，避免過度關懷勸食「多吃一點」，增加病友心理壓力。建議營造輕鬆愉快用餐氛圍，善用餐盤擺設，心情放鬆有助提升食慾與消化。同時注意食材新鮮度，年菜避免反覆加熱，每餐僅加熱食用份量，才能兼顧團圓與健康。

◎福壽長年菇滿堂（3人份）

●食材：芥菜1顆、杏鮑菇2-3支、紅蘿蔔少許、薑片3-5片、蠔油1-2茶匙、橄欖油1湯匙。

●作法:

步驟1：長年菜洗淨，菜梗切斜片，菜葉撕成小片。燒滾水加少許鹽和幾滴油（保持翠綠），先燙菜梗約2分鐘，再加入菜葉燙1分鐘，撈起瀝乾備用。

步驟2：熱鍋加油，放入杏鮑菇炒到微微上色、出水收乾備用。

步驟3：原鍋加入橄欖油，放入薑片炒香，加入汆燙好的長年菜、杏鮑菇及紅蘿蔔翻炒一下。

步驟4：加入水、鹽和蠔油調味，再蓋上鍋蓋燜煮約1-2分鐘，味道融合且菜梗變軟即可盛盤。

（作者為大林慈濟醫院腫瘤中心營養師）

