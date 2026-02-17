過年追劇追到眼痛 醫：藥水別亂點 用錯恐傷角膜

眼藥水亂點反而傷眼，醫師建議民眾選購前，仍要諮詢醫師或藥師，選擇最適合自己的品項。（資料照，記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕過年期間民眾的休閒時間難得增加，不少人會趁機追劇、玩遊戲，用眼過久、眼睛發乾就點眼藥水紓緩一下，但小心眼藥水亂點反而傷眼。三軍總醫院眼科部主治醫師戴明正提醒，若1天會使用人工淚液4次以上，建議選擇不含防腐劑的品項，其他市售涼感眼藥水則「不太建議使用」。

近年來乾眼症盛行率逐漸攀升，戴明正說，乾眼症的原因是「淚膜恆定性」崩解，而依據症狀成因，又可分為「缺油型」、「缺水型」、「混合型」乾眼症，而市售人工淚液多屬「補水」類型，如果民眾出現乾眼情況，卻沒有用對人工淚液，緩解效果將相當有限。

戴明正提醒，民眾因為熬夜或追劇，導致眼睛乾澀，症狀輕微的情況下，稍微休息就會改善，但如果不適感持續，可以考慮使用人工淚液，而一般市售人工淚液除了含水外，有些含有玻尿酸、油脂或潤滑成分，建議民眾釐清自己的需求後再選購。

此外，戴明正提到，如果1天需要使用人工淚液4次以上，建議選購不含防腐劑的人工淚液，在高頻率使用的情況下，對角膜比較不會造成太大的傷害，目前市售不含防腐劑的藥水大多還是以單支包裝為多，建議民眾選購時可以向藥師詢問。

戴明正也表示，一般市售眼藥水有時會含有類固醇或其他化學成分，如果沒有特別注意、使用次數又多，可能對眼睛造成其他副作用，另市面上常見的「涼感眼藥水」等商品，使用後可能會有清涼感，可以緩解不適症狀，短期使用不會有太大問題，但長時間使用、甚至每天使用則不太建議。

