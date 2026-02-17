自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

過年追劇追到眼痛 醫：藥水別亂點 用錯恐傷角膜

2026/02/17 17:16

眼藥水亂點反而傷眼，醫師建議民眾選購前，仍要諮詢醫師或藥師，選擇最適合自己的品項。（資料照，記者林志怡攝）

眼藥水亂點反而傷眼，醫師建議民眾選購前，仍要諮詢醫師或藥師，選擇最適合自己的品項。（資料照，記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕過年期間民眾的休閒時間難得增加，不少人會趁機追劇、玩遊戲，用眼過久、眼睛發乾就點眼藥水紓緩一下，但小心眼藥水亂點反而傷眼。三軍總醫院眼科部主治醫師戴明正提醒，若1天會使用人工淚液4次以上，建議選擇不含防腐劑的品項，其他市售涼感眼藥水則「不太建議使用」。

近年來乾眼症盛行率逐漸攀升，戴明正說，乾眼症的原因是「淚膜恆定性」崩解，而依據症狀成因，又可分為「缺油型」、「缺水型」、「混合型」乾眼症，而市售人工淚液多屬「補水」類型，如果民眾出現乾眼情況，卻沒有用對人工淚液，緩解效果將相當有限。

戴明正提醒，民眾因為熬夜或追劇，導致眼睛乾澀，症狀輕微的情況下，稍微休息就會改善，但如果不適感持續，可以考慮使用人工淚液，而一般市售人工淚液除了含水外，有些含有玻尿酸、油脂或潤滑成分，建議民眾釐清自己的需求後再選購。

此外，戴明正提到，如果1天需要使用人工淚液4次以上，建議選購不含防腐劑的人工淚液，在高頻率使用的情況下，對角膜比較不會造成太大的傷害，目前市售不含防腐劑的藥水大多還是以單支包裝為多，建議民眾選購時可以向藥師詢問。

戴明正也表示，一般市售眼藥水有時會含有類固醇或其他化學成分，如果沒有特別注意、使用次數又多，可能對眼睛造成其他副作用，另市面上常見的「涼感眼藥水」等商品，使用後可能會有清涼感，可以緩解不適症狀，短期使用不會有太大問題，但長時間使用、甚至每天使用則不太建議。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中