限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
要打要快！彰化2例流感重症都沒打疫苗 公費剩最後1000劑
〔記者張聰秋／彰化報導〕要打要快！每年12月底是流感開始上升期，持續到農曆春節進入高峰，一路流行到2、3月春天，截至今（6日）天為止，彰化縣發生兩例流感病發重症，這兩例都是65歲以上長者且都沒有接種疫苗，對此，衛生局長葉彥伯說，去（2025）年是暖冬，但今年元旦過後天氣明顯變冷，民眾更要做好防護，流感疫苗目前衛生局都已全數發出，約剩1000餘劑，符合公費施打者，可洽詢合約醫療院所，現在打還來得及！
葉彥伯表示，彰化縣兩例流感併發重症，尚無死亡案例，隨著進入流行期的高峰，氣象預報這個月會很冷，下個月中旬春節來臨，春節9天連假人潮聚集加速傳播，接種疫苗提前做好個人保健防護很重要。如果出現流鼻水、鼻塞或喉嚨不舒服、咳嗽等一般感冒症狀，最好就不要到公共場所，若非得出門，務必要注意通風狀況是否良好，尤其在室內人多擁擠的地方，更要提高警覺，做好戴口罩、勤洗手、注意咳嗽禮節等個人衛生防護。
請繼續往下閱讀...
民眾查詢衛生局合約醫療院所可上「彰化疫苗接種預約e點通」網址是https://wbma3.chshb.gov.tw/VaccineAppointment/Reserve3.aspx，目前系統正常運作中，同時開放「新冠疫苗」、「流感疫苗」、「肺炎鏈球菌疫苗」預約接種。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應