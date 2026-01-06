要打要快！彰化2例流感重症都沒打疫苗 公費剩最後1000劑

接種疫苗是預防醫學中很重要的一環，像是流感就是其一。（民眾提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕要打要快！每年12月底是流感開始上升期，持續到農曆春節進入高峰，一路流行到2、3月春天，截至今（6日）天為止，彰化縣發生兩例流感病發重症，這兩例都是65歲以上長者且都沒有接種疫苗，對此，衛生局長葉彥伯說，去（2025）年是暖冬，但今年元旦過後天氣明顯變冷，民眾更要做好防護，流感疫苗目前衛生局都已全數發出，約剩1000餘劑，符合公費施打者，可洽詢合約醫療院所，現在打還來得及！

葉彥伯表示，彰化縣兩例流感併發重症，尚無死亡案例，隨著進入流行期的高峰，氣象預報這個月會很冷，下個月中旬春節來臨，春節9天連假人潮聚集加速傳播，接種疫苗提前做好個人保健防護很重要。如果出現流鼻水、鼻塞或喉嚨不舒服、咳嗽等一般感冒症狀，最好就不要到公共場所，若非得出門，務必要注意通風狀況是否良好，尤其在室內人多擁擠的地方，更要提高警覺，做好戴口罩、勤洗手、注意咳嗽禮節等個人衛生防護。

彰化縣公費流感疫苗剩下最後的1000劑，衛生局提醒符合資格者要打要快，可上「彰化疫苗接種預約e點通」預約查詢。（圖擷取衛生局官網）

民眾查詢衛生局合約醫療院所可上「彰化疫苗接種預約e點通」網址是https://wbma3.chshb.gov.tw/VaccineAppointment/Reserve3.aspx，目前系統正常運作中，同時開放「新冠疫苗」、「流感疫苗」、「肺炎鏈球菌疫苗」預約接種。

