自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

要打要快！彰化2例流感重症都沒打疫苗 公費剩最後1000劑

2026/01/06 13:57

接種疫苗是預防醫學中很重要的一環，像是流感就是其一。（民眾提供）

接種疫苗是預防醫學中很重要的一環，像是流感就是其一。（民眾提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕要打要快！每年12月底是流感開始上升期，持續到農曆春節進入高峰，一路流行到2、3月春天，截至今（6日）天為止，彰化縣發生兩例流感病發重症，這兩例都是65歲以上長者且都沒有接種疫苗，對此，衛生局長葉彥伯說，去（2025）年是暖冬，但今年元旦過後天氣明顯變冷，民眾更要做好防護，流感疫苗目前衛生局都已全數發出，約剩1000餘劑，符合公費施打者，可洽詢合約醫療院所，現在打還來得及！

葉彥伯表示，彰化縣兩例流感併發重症，尚無死亡案例，隨著進入流行期的高峰，氣象預報這個月會很冷，下個月中旬春節來臨，春節9天連假人潮聚集加速傳播，接種疫苗提前做好個人保健防護很重要。如果出現流鼻水、鼻塞或喉嚨不舒服、咳嗽等一般感冒症狀，最好就不要到公共場所，若非得出門，務必要注意通風狀況是否良好，尤其在室內人多擁擠的地方，更要提高警覺，做好戴口罩、勤洗手、注意咳嗽禮節等個人衛生防護。

彰化縣公費流感疫苗剩下最後的1000劑，衛生局提醒符合資格者要打要快，可上「彰化疫苗接種預約e點通」預約查詢。（圖擷取衛生局官網）

彰化縣公費流感疫苗剩下最後的1000劑，衛生局提醒符合資格者要打要快，可上「彰化疫苗接種預約e點通」預約查詢。（圖擷取衛生局官網）

民眾查詢衛生局合約醫療院所可上「彰化疫苗接種預約e點通」網址是https://wbma3.chshb.gov.tw/VaccineAppointment/Reserve3.aspx，目前系統正常運作中，同時開放「新冠疫苗」、「流感疫苗」、「肺炎鏈球菌疫苗」預約接種。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中