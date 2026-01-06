自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

5旬男業務胸悶、胃酸嗆醒來 竟是胃食道逆流、睡眠呼吸中止症上身

2026/01/06 13:54

江承源醫師提醒，患有「睡眠呼吸中止症」恐會導致夜間型胃食道逆流症狀惡化。（記者陳建志攝）

江承源醫師提醒，患有「睡眠呼吸中止症」恐會導致夜間型胃食道逆流症狀惡化。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕51歲許男因擔任業務經常交際應酬、拼酒助興，導致返家後往往倒頭就睡，不僅鼾聲如雷吵到枕邊人，每晚還被胃酸逆流嗆醒，感覺胸口悶與腹脹不適，就醫後診斷為「夜間型胃食道逆流」，並罹患睡眠呼吸中止症候群，醫師建議藥物、減肥與改變生活型態三者並行，才能找回健康。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師江承源指出，許男妻子陪同就醫時指出丈夫每晚睡覺時打呼聲大，偶爾還會出現短暫喘不過氣的停頓，患者也描述最近幾週屢屢在夜裡被胸口灼熱、喉嚨胃食道逆流驚醒，擔心身體出狀況趕緊就醫。經詳細問診與評估後，確診為「夜間型胃食道逆流」，因合併打呼與白天精神不濟等狀況，研判也罹患睡眠呼吸中止症。

江承源解釋，夜間胃食道逆流多發生於平躺與肌肉放鬆的睡眠狀態，胃酸更容易逆流至食道，造成火燒心、胸悶或突然驚醒，部分患者還會伴隨心悸與恐慌感，感覺上很像心臟疾病，但多數情況其實並非心臟本身異常。

台中許姓男子因經常交際應酬、拼酒助興，感覺胸口悶與腹脹不適，就醫後診斷為「夜間型胃食道逆流」。（記者陳建志翻攝）

台中許姓男子因經常交際應酬、拼酒助興，感覺胸口悶與腹脹不適，就醫後診斷為「夜間型胃食道逆流」。（記者陳建志翻攝）

他強調，根據臨床研究發現，若患者同時合併打呼、白天嗜睡、體重偏高、腹部肥胖、早上口乾頭痛或睡眠品質差等情況，睡眠呼吸中止的機率明顯提高，尤其是應酬飲酒常為兩者的共同放大因子，因酒精會降低上呼吸道與食道括約肌張力，影響睡眠結構，也可能同時加重打呼與胃酸逆流。

因此，一旦睡眠呼吸中止發作時，患者會因呼吸道暫時塌陷，患者會用力吸氣，造成胸腔內負壓增加，這股抽吸力容易把胃內容物往上拉，使胃酸逆流進入食道，形成夜間反覆驚醒與睡眠破碎的惡性循環。

江承源提醒，短期可服藥，使用質子幫浦抑制劑控制症狀，但症狀改善後應評估減量或停藥，更關鍵的是體重與生活型態的調整。

江承源呼籲，胃食道逆流不只是腸胃問題，夜間症狀更可能牽涉到睡眠與呼吸，對於應酬頻繁、飲酒後容易打呼的中年族群，與其只靠抑酸藥撐過夜晚，不如把睡眠呼吸中止與體重管理一併納入評估，才能真正打破惡性循環，找回好的睡眠與健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中