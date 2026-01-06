5旬男業務胸悶、胃酸嗆醒來 竟是胃食道逆流、睡眠呼吸中止症上身

江承源醫師提醒，患有「睡眠呼吸中止症」恐會導致夜間型胃食道逆流症狀惡化。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕51歲許男因擔任業務經常交際應酬、拼酒助興，導致返家後往往倒頭就睡，不僅鼾聲如雷吵到枕邊人，每晚還被胃酸逆流嗆醒，感覺胸口悶與腹脹不適，就醫後診斷為「夜間型胃食道逆流」，並罹患睡眠呼吸中止症候群，醫師建議藥物、減肥與改變生活型態三者並行，才能找回健康。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師江承源指出，許男妻子陪同就醫時指出丈夫每晚睡覺時打呼聲大，偶爾還會出現短暫喘不過氣的停頓，患者也描述最近幾週屢屢在夜裡被胸口灼熱、喉嚨胃食道逆流驚醒，擔心身體出狀況趕緊就醫。經詳細問診與評估後，確診為「夜間型胃食道逆流」，因合併打呼與白天精神不濟等狀況，研判也罹患睡眠呼吸中止症。

江承源解釋，夜間胃食道逆流多發生於平躺與肌肉放鬆的睡眠狀態，胃酸更容易逆流至食道，造成火燒心、胸悶或突然驚醒，部分患者還會伴隨心悸與恐慌感，感覺上很像心臟疾病，但多數情況其實並非心臟本身異常。

台中許姓男子因經常交際應酬、拼酒助興，感覺胸口悶與腹脹不適，就醫後診斷為「夜間型胃食道逆流」。（記者陳建志翻攝）

他強調，根據臨床研究發現，若患者同時合併打呼、白天嗜睡、體重偏高、腹部肥胖、早上口乾頭痛或睡眠品質差等情況，睡眠呼吸中止的機率明顯提高，尤其是應酬飲酒常為兩者的共同放大因子，因酒精會降低上呼吸道與食道括約肌張力，影響睡眠結構，也可能同時加重打呼與胃酸逆流。

因此，一旦睡眠呼吸中止發作時，患者會因呼吸道暫時塌陷，患者會用力吸氣，造成胸腔內負壓增加，這股抽吸力容易把胃內容物往上拉，使胃酸逆流進入食道，形成夜間反覆驚醒與睡眠破碎的惡性循環。

江承源提醒，短期可服藥，使用質子幫浦抑制劑控制症狀，但症狀改善後應評估減量或停藥，更關鍵的是體重與生活型態的調整。

江承源呼籲，胃食道逆流不只是腸胃問題，夜間症狀更可能牽涉到睡眠與呼吸，對於應酬頻繁、飲酒後容易打呼的中年族群，與其只靠抑酸藥撐過夜晚，不如把睡眠呼吸中止與體重管理一併納入評估，才能真正打破惡性循環，找回好的睡眠與健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

