自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

嘉基組長羽球館目睹球友昏迷 CPR急救成功救援

2026/01/06 13:49

嘉義市某羽球館球友突然昏迷，眾人協助救援。（嘉義基督教醫院提供）

嘉義市某羽球館球友突然昏迷，眾人協助救援。（嘉義基督教醫院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義基督教醫院檢驗醫學科組長林志明日前在嘉義市某羽球館運動時，目睹一名68歲球友突然在場邊昏倒、失去意識，林志明雖非第一線臨床醫護人員，過去也未曾在真實情境實際操作急救，但憑著CPR訓練，立刻與另外2名球友幫該名患者展開心肺復甦術，後經救護人員到場將患者送醫，治療後康復出院，家屬對於球友即時伸出援手，表示感激。

「當下其實嚇得要死，但知道就是不能等。」林志明說，當時看到有人倒地不起，立即上前查看，呼喚對方卻毫無反應，也摸不到心跳或脈搏，腦中浮現過去上課記憶，黃金時間不能耽誤，與2名球友進行救援，3人分工，1人持續進行胸外按壓、1人協助人工呼吸，另1人則觀察脈搏並呼喚患者，在救護車抵達前始終未曾中斷。

救護人員到場將昏迷的球友送醫。（嘉義基督教醫院提供）

救護人員到場將昏迷的球友送醫。（嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院急診醫學部主任蘇詠程指出，心跳停止後每延誤1分鐘，存活率便大幅下降，若能在第一時間由旁人施作正確CPR，有助於維持腦部與重要器官血流，大幅提升後續存活與康復機會。

蘇詠程表示，CPR的最大優點在於「補上救護到達前的空窗期」，救護車再快也需要時間，若有人願意出手，就能把「可能失去的生命」，轉變為「有機會被救回的生命」，只要接受過基本訓練、掌握正確方式，具備「敢做、會做」的能力，就能成為關鍵的第一道生命防線。

林志明說，CPR 訓練並非只是課堂學習或證照需求，而是在關鍵時刻能派上用場的重要能力；嘉基也呼籲社會大眾重視CPR與AED的普及與教育，讓更多人具備「敢做、會做、不延遲」的急救能力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中