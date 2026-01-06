嘉基組長羽球館目睹球友昏迷 CPR急救成功救援

嘉義市某羽球館球友突然昏迷，眾人協助救援。（嘉義基督教醫院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義基督教醫院檢驗醫學科組長林志明日前在嘉義市某羽球館運動時，目睹一名68歲球友突然在場邊昏倒、失去意識，林志明雖非第一線臨床醫護人員，過去也未曾在真實情境實際操作急救，但憑著CPR訓練，立刻與另外2名球友幫該名患者展開心肺復甦術，後經救護人員到場將患者送醫，治療後康復出院，家屬對於球友即時伸出援手，表示感激。

「當下其實嚇得要死，但知道就是不能等。」林志明說，當時看到有人倒地不起，立即上前查看，呼喚對方卻毫無反應，也摸不到心跳或脈搏，腦中浮現過去上課記憶，黃金時間不能耽誤，與2名球友進行救援，3人分工，1人持續進行胸外按壓、1人協助人工呼吸，另1人則觀察脈搏並呼喚患者，在救護車抵達前始終未曾中斷。

救護人員到場將昏迷的球友送醫。（嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院急診醫學部主任蘇詠程指出，心跳停止後每延誤1分鐘，存活率便大幅下降，若能在第一時間由旁人施作正確CPR，有助於維持腦部與重要器官血流，大幅提升後續存活與康復機會。

蘇詠程表示，CPR的最大優點在於「補上救護到達前的空窗期」，救護車再快也需要時間，若有人願意出手，就能把「可能失去的生命」，轉變為「有機會被救回的生命」，只要接受過基本訓練、掌握正確方式，具備「敢做、會做」的能力，就能成為關鍵的第一道生命防線。

林志明說，CPR 訓練並非只是課堂學習或證照需求，而是在關鍵時刻能派上用場的重要能力；嘉基也呼籲社會大眾重視CPR與AED的普及與教育，讓更多人具備「敢做、會做、不延遲」的急救能力。

