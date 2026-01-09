自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》研究：臀部形狀「這特徵」反映健康問題

2026/01/09 11:32

研究顯示，體能較好的人，其臀大肌形狀較為飽滿，反映出個人的健康問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，體能較好的人，其臀大肌形狀較為飽滿，反映出個人的健康問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾重視養生，注意日常攝取食物獲得均衡的營養，以保有健康，現在，可能還要進一步關注「屁股外型」。臀部有一個特徵，可能正是判斷你健康狀況的重要線索。

UNILAD》報導，臀大肌（gluteus maximus）是人體最大的肌肉，位於雙腿與骨盆連接處的上方。由於它必須協助雙腿活動，並連接骨盆與股骨這兩塊大型骨骼， 真正影響健康的關鍵，並不是臀部是「巨大翹臀」，還是「小巧圓臀」。真正的關鍵在於臀部的形狀，也就是所謂的「屁股外型」，根據一項最新研究指出，這才是影響健康差異的重點。

一般來說，從肌肉狀態可以看出一個人的體能狀況，而研究發現，在實際測量體能後，體能較佳的人往往擁有特定形狀的臀部。這項研究分析了來自英國健康資料庫約6萬1千份的核磁共振（MRI）掃描影像。

研究共同作者、英國西敏大學（University of Westminster）資深研究員瑪喬拉・薩納吉（Marjola Thanaj）表示：「以高強度身體活動與握力作為體能指標來看，體能較好的人，其臀大肌形狀較為飽滿；相反地，老化、虛弱以及長時間久坐，則與肌肉變薄有關。」

另一個發現是，臀部形狀的改變可能與第二型糖尿病有關，但男性與女性呈現出的徵象並不相同。在男性身上，相關性顯示肌肉會萎縮；但在女性身上，於相同疾病條件下，肌肉反而會變得肥大，突顯出醫師必須了解症狀會因性別不同存在著差異。

薩納吉指出，這顯示「男性與女性對同一種疾病，可能會出現非常不同的生物學反應」。

此外，有健身專家表示，鍛鍊臀部肌群對健康非常有益，雖然全身性的肌力訓練非常重要，但針對臀部這個全身最大肌群的訓練，更值得特別重視。 

