健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感來了！醫：長者疫苗「打不夠強」恐擋不住

2026/01/06 12:34

台灣感染症醫學會理事長張峰義（右）、台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟（左）提醒，65歲以上長者因免疫老化、慢性病纏身，一般疫苗保護效果恐打折。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕上週全台類流感門急診就診人次突破8萬，全球流感活動度也持續上升，國內陸續檢出H3N2新突變分支，專家指出，民眾對新分支病毒較缺乏免疫力，尤其65歲以上長者因免疫老化、慢性病纏身，一般疫苗保護效果恐打折，感染與重症風險仍明顯偏高，務必提高警覺。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，流感會影響全身系統運作，可能引發敗血症、器官衰竭，感染後心臟病風險增加10倍、中風風險增加8倍，也容易導致血糖失控與細菌性肺炎，臨床上常見長者因流感住院後，體力與自理能力明顯下滑，甚至因此走向失能。

值得注意的是，不是有打疫苗就一定夠！台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟指出，研究顯示長者接種一般流感疫苗後的抗體濃度比成年人低3倍，針對H3N2病毒的反應也下降，亞洲研究更發現，長者疫苗保護力僅約30%。

陳宏麟說，關鍵在於打得夠強，英、美、加、澳等國已建議長者接種加強型流感疫苗，包括高劑量型與含佐劑型，保護力更強；衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）去年也決議，兩種加強型疫苗均符合成本效益，並均取得國內藥證，適用於65歲以上長者。

疾管署規劃，今年秋冬流感季採購20萬劑加強型疫苗，優先提供長照與安養機構65歲以上長者接種，以降低重症與群聚感染風險，不過是否擴大到所有長者，仍須評估預算與接種意願。

陳宏麟認為，臨床上許多未住機構的長者同樣是高風險族群，如日照中心、巷弄長照站長者，這些人也是長照體系的一環，去年底公費全國流感疫苗接種量約626萬劑，加強型疫苗僅20萬劑，占比偏低，若能提高配置數量，對高齡與多重慢病族群的保護更有實質幫助。

陳宏麟表示，許多長者同時有3種、5種以上共病，一旦感染流感，惡化速度快，把他們照顧好，長遠來看反而是替國家省醫療成本。他也直言，65歲以上接種率僅約五成仍有很大努力空間，許多長者抱持「不會那麼倒楣」心態拒打，但臨床常見「真的發生了才後悔」，呼籲政府在資源允許下逐步擴大公費免疫加強型疫苗適用對象，也提醒長者及早與醫師討論接種策略。

