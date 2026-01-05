健康網》洪榮宏包尿布恢復練唱 醫叮嚀：攝護腺術後6項保養要到位

本土藝人洪榮宏治療攝護腺肥大問題，如今預後良好。中醫大附醫表示，攝護腺雷射汽化切割手術本身甚為安全。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕62歲本土藝人洪榮宏10月底動攝護腺肥大手術，進行40分鐘的「攝護腺雷射汽化手術」，經過術後保養，今（5）日已南下為高流演唱會熱身、練唱。中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，為避免大量血尿，術後要注意6項，切記冬令時節忌進補。

洪榮宏指出，手術極為成功，恢復良好外，尿速已恢復如孩童般強勁，但現階段仍需包尿布以防滲尿。醫師也說手術成效不錯，誇他「還可以再用50年」。不過，洪榮宏說，排尿時偶爾會出現酸痛感，若疼痛加劇就必須服藥控制，目前仍不敢掉以輕心。

中醫大附醫表示，攝護腺雷射汽化切割手術本身甚為安全，但接受手術病人大多為高年齡群，身體忍受度較低，故手術中及術後仍可能發生腦血管及心臟病等意外，但發生率很低。這項手術是經尿道進行的攝護腺雷射汽化切割術，以膀胱鏡經過尿道，用雷射將攝護腺汽化及切除。

為了避免大量血尿，中醫大附醫指出，術後保養要格外注意：

●為避免便秘，須多吃蔬菜、水果或口服輕瀉軟便劑，避免不必要的灌腸。

●1個月內勿騎乘腳踏車、摩托車、蹲太久或溫水坐浴，避免跑步等劇烈運動或修習內功、外丹功，應緩步上下樓梯。

●若無心臟衰竭病史或其他特殊禁忌，白天要多飲水，約1500-2000c.c，可視情況適時調整攝取量，晚上睡覺前儘量少喝。

●3個月內盡量避免行房，但可自慰，3個月後可漸漸恢復性生活。

●1個月內應避免刺激性食物，如酒類、辣、薑。

●1個月內應避免服用中藥、活血補品及未經處方之成藥，如：人蔘、麻油、當歸等。

