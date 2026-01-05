自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

9歲學童夜尿求診意外發現天生1顆腎臟 醫提醒兒童健檢重要性

2026/01/05 11:14

聯新國際醫院小兒腎臟科醫師張濱璿提醒兒童健檢的重要性。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院小兒腎臟科醫師張濱璿提醒兒童健檢的重要性。（聯新國際醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1名9歲國小學童活動力正常，卻有夜尿問題而求診，聯新國際醫院小兒腎臟科醫師張濱璿透過腹部超音波檢查，發現該學童天生僅1顆腎臟，讓學童家長嚇了一大跳，張濱璿說，還好學童家長警覺，否則學童身體結構異常，恐隨年齡增長對發育、生理功能造成不可逆的長期影響。

針對該學童的夜尿問題，張濱璿指導學童由家長協助調整飲食並建立規律補水習慣、避開高風險運動，以守護腎臟功能，他強調，許多兒童疾病的處理重點，並非醫療藥物介入，而透過完整說明與衛教，協助兒童家長建立正確照護與追蹤觀念，讓兒童能健康成長。

「兒童與成人不同，許多問題未必會立即出現疼痛或不舒服」，也擔任醫院尊爵健康會館主任的張濱璿說，以腎臟代謝異常的疾病「腎小管酸血症」為例，導致體內酸鹼失衡後，外在表現僅是生長遲緩、疲倦、食欲不振或合併聽力異常，難以從基礎篩檢中診斷，須透過健檢的抽血、驗尿等，才能發現。

張濱璿說，「兒童慢性病少、較不需健檢」的舊觀念，已因兒童外食頻繁、久坐、長時間使用3C產品、熬夜、常喝含糖飲料而不再適用，現行學校健康篩檢為1年級起3年安排1次，間隔過長且項目有限，僅能作為篩檢功能、無法進行診斷，難在兒童發育定型前，及早發現潛在問題，恐提高兒童成年後罹患慢性病的比例；建議7歲到12歲的兒童應著重生長發育的評估，以釐清身高或體重異常，再評估進一步檢查內分泌、營養吸收或隱匿性器官結構問題等。 

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中