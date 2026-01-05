9歲學童夜尿求診意外發現天生1顆腎臟 醫提醒兒童健檢重要性

聯新國際醫院小兒腎臟科醫師張濱璿提醒兒童健檢的重要性。（聯新國際醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1名9歲國小學童活動力正常，卻有夜尿問題而求診，聯新國際醫院小兒腎臟科醫師張濱璿透過腹部超音波檢查，發現該學童天生僅1顆腎臟，讓學童家長嚇了一大跳，張濱璿說，還好學童家長警覺，否則學童身體結構異常，恐隨年齡增長對發育、生理功能造成不可逆的長期影響。

針對該學童的夜尿問題，張濱璿指導學童由家長協助調整飲食並建立規律補水習慣、避開高風險運動，以守護腎臟功能，他強調，許多兒童疾病的處理重點，並非醫療藥物介入，而透過完整說明與衛教，協助兒童家長建立正確照護與追蹤觀念，讓兒童能健康成長。

請繼續往下閱讀...

「兒童與成人不同，許多問題未必會立即出現疼痛或不舒服」，也擔任醫院尊爵健康會館主任的張濱璿說，以腎臟代謝異常的疾病「腎小管酸血症」為例，導致體內酸鹼失衡後，外在表現僅是生長遲緩、疲倦、食欲不振或合併聽力異常，難以從基礎篩檢中診斷，須透過健檢的抽血、驗尿等，才能發現。

張濱璿說，「兒童慢性病少、較不需健檢」的舊觀念，已因兒童外食頻繁、久坐、長時間使用3C產品、熬夜、常喝含糖飲料而不再適用，現行學校健康篩檢為1年級起3年安排1次，間隔過長且項目有限，僅能作為篩檢功能、無法進行診斷，難在兒童發育定型前，及早發現潛在問題，恐提高兒童成年後罹患慢性病的比例；建議7歲到12歲的兒童應著重生長發育的評估，以釐清身高或體重異常，再評估進一步檢查內分泌、營養吸收或隱匿性器官結構問題等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法