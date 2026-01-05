自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

低溫來襲「醫院急診恐壅塞」 醫師工會：UCC救不了

2026/01/05 11:01

台北市醫師職業工會今指出，UCC整體運作成效持續低迷，對舒緩急診壅塞的實際幫助相當有限；情境照。（圖取自freepik）

台北市醫師職業工會今指出，UCC整體運作成效持續低迷，對舒緩急診壅塞的實際幫助相當有限；情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕為了分流假日湧入急診的輕症病人，讓大型醫院急診能專注搶救重症，衛福部自去年11月起，在全國設置13處「周日及國定假日輕急症中心」（UCC）。不過政策上路數月後，台北市醫師職業工會今指出，UCC整體運作成效持續低迷，對舒緩急診壅塞的實際幫助相當有限。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫表示，根據統計，自11月至今，全國UCC每日平均看診人數僅約350人，甚至有不少天數低於300人，還不及一間急救責任醫院單日急診量。值得注意的是，健保署自11月中起已不再公告各UCC的個別看診人數，據了解，台北、新北5處UCC的就診量僅占全國不到2成，平均每小時僅服務1名患者。

陳亮甫直言，實驗性政策應有明確的檢討機制與退場條件，否則恐形成資源錯置。他進一步分析，以目前UCC配置的人力計算，每處每天人事成本約12萬元，全國13處合計高達156萬元，即便扣除民眾部分負擔，政府每日仍需支出約150萬元。反觀若這350名輕症患者直接前往醫學中心急診就醫，健保支出約僅30至50萬元，等於UCC的成本是原本急診給付的3至5倍。他也坦言，UCC剛推出時尚有政策新鮮感，如今新聞熱度下降，未來就診量恐怕更難突破瓶頸，反而加深急診現場人力緊繃的不公平感。

至於UCC為何叫好不叫座？陳亮甫從民眾就醫行為分析，點出3大關鍵原因。首先，急診與UCC的自付額差距不大，週末就醫的民眾多半願意直接「一次到位」；其次，在雙北都會區，即使假日仍能找到營業的基層診所，交通便利性高於UCC；第三，UCC多設於醫學中心周邊但仍有距離，民眾擔心被轉診「白跑一趟」，乾脆直奔大醫院急診。

陳亮甫強調，醫療投資本身不等於浪費，理解政府希望提出新解方，但仍建議應更務實調整方向。包括為現有UCC設定明確KPI，若成效不彰就應及時退場或更換場址；設置院前諮詢管道，讓民眾可透過電話或線上評估是否適合前往UCC；若UCC被定位為韌性醫療的一環，也應比照社區急救站納入定期訓練；同時正視UCC與急診之間高達3倍以上的資源落差，避免醫護勞動力被進一步壓縮。

陳亮甫也提醒，25至26年冬季最寒冷時節已到，天氣轉冷時民眾就醫意願降低，但一旦回暖、放晴，急診往往瞬間爆量，盼政府能及早檢討UCC策略，協助醫療體系撐過最嚴峻的寒冬。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中