健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

彰基鹿東醫院又架圍籬 蓋「喜福大樓」功用曝光

2026/01/04 00:24
彰基鹿東醫院又架圍籬 蓋「喜福大樓」功用曝光

彰基鹿東醫院圍起鐵皮圍籬，要蓋「喜福大樓」。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕隸屬彰化基督教醫院體系的鹿東醫院，院區旁圍起鐵皮圍籬，彰基證實這是要蓋「喜福大樓」，但並非作為診間或是病床使用，而是作為「洗服」之用，也就是彰基體系病房所換下來的被單、床單或是患者衣服，未來可能都將送到這裡做後續清洗消毒。

鹿東醫院是鹿東路地標建築，樓頂大大的十字架，與彰基醫療體系的主建築特色雷同，原本醫院旁有一整排的白色貨櫃屋，曾引起網路熱議，院方後來證實這是作為檔案室的功能，把所有體系的檔案全都集中管理。

不過，最近鹿東醫院在檔案室旁又搭起鐵皮圍籬，占地面積不小，引發是否要蓋新的醫療大樓或是護理之家的猜想？彰基證實，這裡規劃興建「喜福大樓」，「喜福」兩字取自「洗福」的發音，主要是作為收取各院區在醫療所用的髒污被服，在此清洗消毒，而興建時程仍未敲定。

鹿東醫院2008年10月成立，當時是全國醫學中心第一個設有精神專科的醫院，在2018年合併納入鹿基醫院長青院區，目的在結合鹿基醫院的內外科醫療資源，提供鹿東精神科急、慢性病人，全方位的醫療照護；2026年再獨立為鹿東基督教醫院，專注在精神專科領域，目前院長為邱南英醫師。

而鹿東醫院今年1月1日起的營運，就醫民眾各項權益及就醫程序均不變，門診掛號費維持100元；低收入戶、持有新制身心障礙手冊者則由醫院優免100元掛號費。

