健康網》歐美流行「黑暗浴」 澳洲醫：安全最重要

〔健康頻道／綜合報導〕最近在歐美社群媒體上掀起「黑暗浴」，根據外媒的報導，這個與之前在TikTok上流行的「冰浴」不一樣，它不需要咬緊牙闗去感受刺激。「黑暗浴」是一種溫和的健康小妙招，在社群媒體上越來越受歡迎。

根據澳洲「body+soul」網路媒體指出，「黑暗浴」就是睡前幾個小時調暗燈光，或者直接關掉燈光，靜靜地脫掉衣服，滑進淋浴間，也可以將它視為一種儀式。

澳洲心理學家凱蒂．克耶爾薩絲博士（Dr Katie Kjelsaas）自己就是「黑暗浴」愛好者，她說：「多年來，我一直向焦慮和痛苦的個案推薦燭光淋浴，以此來調節他們的神經系統，並讓他們更加專注地進行淋浴這種自我護理活動」。

凱蒂．克耶爾薩絲說明，土耳其浴和日本泡湯都將昏暗的光線與沐浴結合起來。「有助於我們從『戰鬥或逃跑』狀態到『休息和消化』，對身心恢復和治療至關重要」。她進一步指出，黑暗淋浴正是鼓勵我們放慢腳步、活在當下，透過洗去一天的煩惱來達成這一點。

此外，凱蒂．克耶爾薩絲表示，「黑暗浴」的環境很類似子宮內那種黑暗、溫暖、相對嘈雜和潮濕的狀態，「在這種深層、原始的層面上，能夠帶來安撫效果。」

深度睡眠健康創始人、臨床心理學家蘇梅達．維爾瑪博士（Dr. Sumedha Verma）則認為，「黑暗浴」對助眠功效不錯。「洗個熱水澡可能會短暫地提高皮膚溫度；洗完澡後，你的核心體溫就會下降，這有助於睡眠與放鬆。」當光線暗下來，「睡眠激素」也就是褪黑激素更容易釋放。

不過，有些人對於封閉空間裡的黑暗會引發恐懼或不安，蘇梅達．維爾瑪建議，只要調暗燈光或將浴室門半開即可。務必要消除所有潛在危險，並將安全放在首位。

蘇梅達．維爾瑪表示，目前還沒有強而有力的臨床證據專門證明「黑暗浴」的益處，但對於任何面臨日常壓力的人來說，黑暗浴仍是一種簡單的情緒重新調整方式。

