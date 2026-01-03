健康網》5款懶人暖湯巧加料 蔬食醫：營養百分百

氣溫直直落，能喝上一碗熱湯，暖心又暖胃。西園醫院婦產科醫師邱筱宸教戰5種輕鬆上桌蔬食暖湯。圖為味噌海帶芽湯；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕入冬最冷的大陸冷氣團籠罩下，用餐時間最想入口就是那一口熱呼呼的熱湯。西園醫院婦產科醫師邱筱宸提供5款懶人暖湯，教戰簡單小技巧，讓一碗湯的營養翻倍。

蔬食醫師邱筱宸在臉書上分享，她指出，一般人誤認為素食湯品只有蔬菜和水，其實添加豆製品、堅果或特定油脂，不僅提升風味，更能讓湯品變成營養均衡的一餐。

●白蘿蔔湯：當季鮮甜，口感升級

俗話說「冬吃蘿蔔夏吃薑」，現在的白蘿蔔正當季，不用太多調味就超鮮甜。

懶人做法： 白蘿蔔切塊燉煮，起鍋前加芹菜珠。

邱筱宸的營養加分術：燉煮時加入「皇帝豆」或「凍豆腐」。皇帝豆是優質蛋白質來源；凍豆腐則能吸飽蘿蔔的鮮甜湯汁，同時補充滿滿的植物性蛋白質。

●味噌海帶芽湯：5分鐘上桌，方便首選

這是忙碌早晨或疲憊晚餐的救星，全家大小接受度最高的湯品。

懶人做法： 水滾後放入乾燥海帶芽，關火拌入味噌（避免高溫破壞酵素）。

邱筱宸的營養加分術：起鍋前撒上一把芝麻，並選用「板豆腐」。

芝麻是素食者的補鈣神器，搭配鈣含量高的板豆腐，這碗湯就是最好的補鈣來源。

●燕麥奶玉米濃湯：小孩最愛，無奶也濃郁

沒有鮮奶油也能做出餐廳級的口感，關鍵就是燕麥奶。

懶人做法：玉米粒加高湯煮滾，最後倒入燕麥奶調整濃度。

邱筱宸的營養加分術：腰果含有良好的油脂，燉煮後會讓湯頭帶有淡淡奶香，也能增加飽足感。

●藥膳湯：暖心暖胃，促進循環

冬天手腳冰冷嗎？這碗喝下去全身都暖了。

懶人做法：現成素食藥膳包（含當歸、黃耆等）加水煮滾，丟入耐煮食材燉20分鐘。

邱筱宸的營養加分術：藥膳湯通常缺乏固體蛋白質，可以加入豆包或腐竹。同時可以把各種菇類通通丟進去，菇類的多醣體有助於調節免疫力，是冬天的必備食材。

●香菇蔬菜湯：清冰箱救星，抗氧化滿分

有時真不知道煮什麼，或是冰箱剩下一堆零碎蔬菜時，煮這鍋就對了。

懶人做法：先將乾香菇先爆香，接著把高麗菜、紅蘿蔔、木耳等蔬菜放進去煮軟。

邱筱宸的營養加分術：掌握彩虹原則，盡量湊齊紅、黃、綠、白、黑五色蔬菜，能攝取到不同種類的植化素。

起鍋後淋上亞麻仁油或紫蘇油，這類富含Omega-3的好油不耐高溫，煮好再淋，營養價值最大化。

