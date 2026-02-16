年夜飯怕遇魔王級親戚 心理師教戰應對之道

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群指出，春節孤獨感常見於獨居或無法團聚族群。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕農曆春節原本象徵團圓與熱鬧，但對不少人來說，長假反而放大了孤獨與壓力。獨居、無法返鄉，或是年夜飯得面對不熟甚至「魔王級」親戚，都可能讓人感到格格不入。新北市諮商心理師公會理事長羅惠群指出，現代春節樣貌早已改變，關鍵不在於是否遵循傳統，而是找到自己能接受、比較不痛苦的過節方式。

羅惠群表示，臨床上常見獨居長輩或因工作、健康因素無法團聚的家庭，特別容易在過年期間感到失落。他建議，家屬可善用科技，例如視訊通話、錄製拜年影片，讓長輩即使無法到場，也能感受到被記得、被祝福的心意。他也提到，許多高齡長輩其實早已習慣使用手機與影音平台，只要有人協助，影片、語音都能成為重要的情感連結。

請繼續往下閱讀...

對於因行動不便、長期照護而住進機構的長輩，羅惠群指出，多數機構在春節期間都會安排簡單的節慶活動，如發紅包、吃團圓飯、寫春聯、播放過年歌曲，甚至結合懷舊治療，營造熟悉的年節氛圍。他說，尤其對高齡或失智長者而言，熟悉的音樂與場景，有助降低孤獨感，也能帶來情緒安定的效果。

羅惠群觀察，越來越多沒有家庭、伴侶，或同志族群的中高齡者，會選擇和朋友一起過年，或乾脆把春節視為一段長假出國旅行。他認為，若沒有家人，不必勉強自己複製傳統團圓模式，「過年不一定要照舊，只要是自己認可的安排，就足夠。」

至於許多人最頭痛的「不熟親戚尷尬感」，羅惠群直言，這幾乎是萬年過年考題。他建議，事前先做好心理準備，預想可能被問到的問題，如工作、薪水、婚姻，並準備「簡短、中性、沒有延續性」的回答。例如「還好啦」、「就那樣」、「慢慢來」，回答完就句點，不給追問空間。若真的遇到「魔王級」親戚，也可轉移話題或暫時離席。

羅惠群指出，只要心裡有劇本，焦慮感就會明顯降低。因為多數不安，都來自「怕答不出來」，當答案準備好，照本演出即可，「只要你不尷尬，尷尬的就是對方。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法