健康網》寶寶鼻塞 胃造成？醫談如何減少輕微溢奶

〔健康頻道／綜合報導〕寶寶鼻塞，很常見的原因是感冒、過敏性鼻炎。台中天健診所院長王建夫在臉書粉專「小夫醫師的元氣升級攻略 上呼吸道感染/ 過敏/久咳/氣喘」表示，在門診中，也很常看到另一種狀況：看似是鼻子的問題，其實源頭在「胃」。

為什麼胃會影響鼻子？

嬰幼兒鼻腔通道較窄，輕微腫脹或分泌物增多就容易堵塞。寶寶喝奶後平躺，奶水逆流到咽喉甚至鼻腔後方時，脆弱的黏膜會受到化學性刺激，出現充血、腫脹、分泌物增加，此時爸媽看到的，就會是一個「鼻塞但又找不到鼻屎」的孩子。

嬰兒胃食道逆流的表現

●經常吐奶，喝奶後2個小時左右還會吐清水或者奶渣。

●鼻塞但是沒有鼻屎。

●夜間和早上鼻塞會嚴重。

●睡著覺突然大哭，有吞咽的動作。

●偶爾突然咳嗽，被逆流上來的奶水嗆到。

●嘴巴裡經常有酸酸的味道。

這種現象大多在5到6個月大後逐漸減輕，因為賁門功能成熟，但每個寶寶的步伐不同，有些會持續久一些。

減少輕微溢吐奶頻率的建議

●喝完奶後保持直立20到30分鐘：讓胃部緩緩放鬆、奶水沉澱，不急著平躺。

●少量多餐：比起一次喝很飽，分成多次更能減少胃部壓力。

●避免喝奶完後立刻拍嗝過度：太用力反而易讓奶水震盪往上衝。

●調整睡眠角度：睡覺時床墊頭側稍微墊高約 15度，有助減少逆流（避免枕頭塞在脖子下）。

●注意寶寶的排氣：脹氣也會推動逆流，可搭配溫柔且規律的脹氣按摩。

●若為配方奶，可諮詢醫師是否更換較不易逆流的配方：有些配方性質較接近母乳黏度，可幫忙降低逆流頻率。

最後王建夫想提醒家長，造成寶寶鼻塞的因素很多，胃食道逆流是其中之一，而鼻中隔彎曲、腺樣體肥大、鼻甲肥大等結構性問題，也都可能是幕後元凶。

若孩子有長期鼻塞、打呼、睡不好的問題，建議儘早由專業醫師評估找出真正的源頭、調整生活習慣，再搭配適當治療，才能讓孩子的呼吸順暢、睡得安穩，避免未來影響發育與注意力。

