自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

用森林浴迎金馬 北中南東滿滿芬多精助開運

2026/02/19 14:12

大雪山國家森林遊樂區是國際級賞鳥勝地，還有細膩的林相。（林業保育署提供）

大雪山國家森林遊樂區是國際級賞鳥勝地，還有細膩的林相。（林業保育署提供）

〔記者楊媛婷／台北報道〕金馬迎春若要開運，最好的方法就是到森林園區享受芬多精滿的森林沐浴，讓賦予帶來元氣與福氣，農業部林業保育署北中南東各一處森林園區，都是離塵不離城，交通便利又美景，走春之際還有什麼驚喜。

森林浴可有效解體壓力，林業保育署長林華慶長年推廣森林療癒。他表示，利用春節連假親近森林，讓身心做好準備後，迎接新一年的挑戰，北部民眾可到位於桃園復興區的東眼山國家森林遊樂區參觀曾是北部重要的林場，園區內完整保存早期林業設施，並有分佈的柳杉與杉木人工林，還保存距今三千萬年前的生痕化石，遊客到訪時一定要登上瞭望台，可一覽桃園、三峽、淡水河與七星山系的壯闊全景。

東眼山森林園區保留完整的林業文化，園區內步道平易近人好走。（林業保育署提供）

東眼山森林園區保留完整的林業文化，園區內步道平易近人好走。（林業保育署提供）

中部則可造訪位於台中和平區的大雪山國家森林遊樂區，有變幻莫測的雲海晚霞與巨木群而聞名，林華慶表示，大雪山園區有全台最細膩的森林林相變化，可一覽暖溫帶的闊葉林與高山鐵杉林，本區更是國際級賞鳥勝地，有機會觀察到黑長尾雉、藍腹鷚等台灣特有種鳥類，還有機會遇到白面鼯生命鼠、台灣野山羊或山羌等野生動物，可接觸原始森林力。

民眾若造訪南部，則推薦位於屏東獅子鄉的雙流國家森林遊樂園區。林華慶表示，園區的空氣充滿豐富的負離子，植有大面積的光蠟樹與相思樹，形成獨特的熱帶人造林景觀，園區內有超過百種蝴蝶種類，遊客有機會親眼目睹珍稀保育類黃裳鳳蝶在園區內翩翩起舞，園區內著名的白榕步道旁有獨特的龜甲屋棲息地，呈現過去排灣區的生活史。

雙流國家森林遊樂區有豐富的負離子。 （由林業保育署提供）

雙流國家森林遊樂區有豐富的負離子。 （由林業保育署提供）

東部則推薦位於花光復鄉的大農大富平地森林園區。林華慶表示，該園區佔地相當於48座大安森林公園，內有百萬株園區，春節期間，園區內金黃色的油菜花海盛開，黃色的花毯映照藍天，絕對是打卡熱點，園區內也有完善的步道，非常適合步行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中