自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》奶量不夠別焦慮 醫揭「發奶」營養神隊友

2026/01/02 18:45

哺乳媽媽想要泌乳更順利，應補足水分、攝取優質蛋白質、維持情緒穩定；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

哺乳媽媽想要泌乳更順利，應補足水分、攝取優質蛋白質、維持情緒穩定；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕不少新手媽媽在哺乳期常因奶量不足而感到焦慮，擔心寶寶吃不飽、自己營養不夠。新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上表示，母乳生成與飲食確實相關，但關鍵不在於猛吃偏方，而是「補足水分、攝取優質蛋白質、維持情緒穩定」，才能讓泌乳更順利。

嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出，母乳的成分中約95%是水分，其餘則以蛋白質等營養素為主，因此飲食重點應放在補水與提供乳汁原料，而非過度進補。

母乳9成5是水　補水就是在幫助發奶

嚴絢上說，臨床上常建議哺乳媽媽多喝湯湯水水，其實是因為透過湯品或粥品補充水分的同時，也能提供蛋白質與其他營養素，有助於母乳生成。料理方式以清淡、好吸收為原則，讓身體在沒有負擔的情況下獲得營養。

發奶5大營養神隊友　這樣吃更溫和

在日常飲食中，嚴絢上建議，哺乳媽媽可善用以下5類食物，作為穩定奶量的營養後盾：

●全穀類：如燕麥，富含蛋白質與膳食纖維，有助穩定提供能量，適合加入粥品或飲品中。

●植物性蛋白質：如豆腐、豆漿，性質溫和、不易燥熱，可補充泌乳所需的蛋白質。

●種子與堅果：如黑芝麻、核桃，含有健康脂肪，有助提升母乳的營養品質。

●魚類蛋白質：如鱸魚、鮭魚，搭配煮湯食用可同時補水，其Omega-3與DHA也有助於寶寶發展。

●深綠色蔬菜：如菠菜或紅莧菜，富含鐵質，可補充產後流失營養，維持體力與氣色。

不必硬吃偏方　壓力反而影響泌乳

針對坊間常見的發奶食療，嚴絢上提醒，若媽媽本身不喜歡某些食物，千萬不要勉強自己食用。長期壓力與焦慮，反而可能影響泌乳表現。

她指出，發奶飲食沒有標準答案，重點在於多樣化與愉悅感，只要吃得開心、身體舒服，就是適合自己的發奶方式。

回歸基本功　心情才是最好的發奶秘方

嚴絢上強調，臨床上真正影響奶量的關鍵，仍是保持心情放鬆、飲食均衡、補足水分，以及多親餵或規律擠奶。當身體與心理狀態穩定，泌乳自然較為順利。

她也提醒，若哺乳過程出現困擾，應尋求專業醫師協助，避免自行嘗試過度進補。媽媽的身心健康，才是任何發奶食物都無法取代的核心關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中