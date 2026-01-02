健康網》奶量不夠別焦慮 醫揭「發奶」營養神隊友

哺乳媽媽想要泌乳更順利，應補足水分、攝取優質蛋白質、維持情緒穩定；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕不少新手媽媽在哺乳期常因奶量不足而感到焦慮，擔心寶寶吃不飽、自己營養不夠。新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上表示，母乳生成與飲食確實相關，但關鍵不在於猛吃偏方，而是「補足水分、攝取優質蛋白質、維持情緒穩定」，才能讓泌乳更順利。

嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出，母乳的成分中約95%是水分，其餘則以蛋白質等營養素為主，因此飲食重點應放在補水與提供乳汁原料，而非過度進補。

母乳9成5是水 補水就是在幫助發奶

嚴絢上說，臨床上常建議哺乳媽媽多喝湯湯水水，其實是因為透過湯品或粥品補充水分的同時，也能提供蛋白質與其他營養素，有助於母乳生成。料理方式以清淡、好吸收為原則，讓身體在沒有負擔的情況下獲得營養。

發奶5大營養神隊友 這樣吃更溫和

在日常飲食中，嚴絢上建議，哺乳媽媽可善用以下5類食物，作為穩定奶量的營養後盾：

●全穀類：如燕麥，富含蛋白質與膳食纖維，有助穩定提供能量，適合加入粥品或飲品中。

●植物性蛋白質：如豆腐、豆漿，性質溫和、不易燥熱，可補充泌乳所需的蛋白質。

●種子與堅果：如黑芝麻、核桃，含有健康脂肪，有助提升母乳的營養品質。

●魚類蛋白質：如鱸魚、鮭魚，搭配煮湯食用可同時補水，其Omega-3與DHA也有助於寶寶發展。

●深綠色蔬菜：如菠菜或紅莧菜，富含鐵質，可補充產後流失營養，維持體力與氣色。

不必硬吃偏方 壓力反而影響泌乳

針對坊間常見的發奶食療，嚴絢上提醒，若媽媽本身不喜歡某些食物，千萬不要勉強自己食用。長期壓力與焦慮，反而可能影響泌乳表現。

她指出，發奶飲食沒有標準答案，重點在於多樣化與愉悅感，只要吃得開心、身體舒服，就是適合自己的發奶方式。

回歸基本功 心情才是最好的發奶秘方

嚴絢上強調，臨床上真正影響奶量的關鍵，仍是保持心情放鬆、飲食均衡、補足水分，以及多親餵或規律擠奶。當身體與心理狀態穩定，泌乳自然較為順利。

她也提醒，若哺乳過程出現困擾，應尋求專業醫師協助，避免自行嘗試過度進補。媽媽的身心健康，才是任何發奶食物都無法取代的核心關鍵。

