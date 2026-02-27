自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》口臭刷牙也沒用？醫：這些異味 恐肝膽腸胃警訊

2026/02/27 11:32

張振榕診所院長張振榕提醒，口臭不一定只是口腔問題，可能與消化系統或肝臟功能有關，甚至是身體發出的健康警訊；示意圖。（圖取自freepik）

張振榕診所院長張振榕提醒，口臭不一定只是口腔問題，可能與消化系統或肝臟功能有關，甚至是身體發出的健康警訊；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天認真刷牙、用牙線，口臭卻仍揮之不去？張振榕診所院長張振榕提醒，口臭不一定只是口腔問題，可能與消化系統或肝臟功能有關，甚至是身體發出的健康警訊。

張振榕臉書專頁「張振榕醫師的健康相談室」發文指出，當胃腸道消化系統或肝臟出現狀況時，體內產生的代謝氣體會經由血液循環進入肺部，再隨呼吸排出，形成特殊口氣，不同味道也可能對應不同系統問題。

上消化道疾病：酸腐味

常見包括：胃食道逆流口中常伴隨酸味或苦味；食道運動障礙導致食物殘留在食道被細菌分解，產生異味；幽門螺旋桿菌感染、消化性潰瘍或胃炎，導致口腔、胃部微生物生態因發炎改變，引起口氣不佳。

腸道疾病：糞臭味或發酵味

小腸細菌過度生長 （SIBO），產生過多氣體及異味分子，常伴隨腹脹、腹瀉、口臭症狀；慢性便秘或糞便嵌塞，造成厭氧菌分解腸道滯留物產生異味。此外，胰臟外分泌功能不全，脂肪消化不良，導致腸道細菌過度分解，以致出現脂肪便與異味。

肝臟相關疾病：甜腥味、生鮮肉味或發霉味

肝臟是解毒器官，當功能受損，如慢性肝病、肝硬化，血中的揮發性硫化物無法代謝而累積，會產生一種像「發霉味」或「生鮮肉類」的特殊味道。

若如果口中有明顯的肝臭味 （fetor hepaticus），且伴隨以下皮膚或眼睛泛黃（黃疸）、凝血功能異常（容易出血）、意識模糊、容易嗜睡以及腹水急劇增加，張振榕提醒，這可能是急性肝衰竭的徵兆，病情可能在數天內惡化，務必尋求專業醫師協助，千萬不能拖延。

張振榕並強調，口臭是身體健康的風向球，若改善口腔衛生後異味仍持續，建議諮詢腸胃肝膽科醫師進行檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中