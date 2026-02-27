健康網》口臭刷牙也沒用？醫：這些異味 恐肝膽腸胃警訊

張振榕診所院長張振榕提醒，口臭不一定只是口腔問題，可能與消化系統或肝臟功能有關，甚至是身體發出的健康警訊；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天認真刷牙、用牙線，口臭卻仍揮之不去？張振榕診所院長張振榕提醒，口臭不一定只是口腔問題，可能與消化系統或肝臟功能有關，甚至是身體發出的健康警訊。

張振榕臉書專頁「張振榕醫師的健康相談室」發文指出，當胃腸道消化系統或肝臟出現狀況時，體內產生的代謝氣體會經由血液循環進入肺部，再隨呼吸排出，形成特殊口氣，不同味道也可能對應不同系統問題。

上消化道疾病：酸腐味

常見包括：胃食道逆流口中常伴隨酸味或苦味；食道運動障礙導致食物殘留在食道被細菌分解，產生異味；幽門螺旋桿菌感染、消化性潰瘍或胃炎，導致口腔、胃部微生物生態因發炎改變，引起口氣不佳。

腸道疾病：糞臭味或發酵味

小腸細菌過度生長 （SIBO），產生過多氣體及異味分子，常伴隨腹脹、腹瀉、口臭症狀；慢性便秘或糞便嵌塞，造成厭氧菌分解腸道滯留物產生異味。此外，胰臟外分泌功能不全，脂肪消化不良，導致腸道細菌過度分解，以致出現脂肪便與異味。

肝臟相關疾病：甜腥味、生鮮肉味或發霉味

肝臟是解毒器官，當功能受損，如慢性肝病、肝硬化，血中的揮發性硫化物無法代謝而累積，會產生一種像「發霉味」或「生鮮肉類」的特殊味道。

若如果口中有明顯的肝臭味 （fetor hepaticus），且伴隨以下皮膚或眼睛泛黃（黃疸）、凝血功能異常（容易出血）、意識模糊、容易嗜睡以及腹水急劇增加，張振榕提醒，這可能是急性肝衰竭的徵兆，病情可能在數天內惡化，務必尋求專業醫師協助，千萬不能拖延。

張振榕並強調，口臭是身體健康的風向球，若改善口腔衛生後異味仍持續，建議諮詢腸胃肝膽科醫師進行檢查。

