國內爆麻疹群聚！男嬰6度就醫才確診 526人監測至3月17日

國內出現今年首起麻疹群聚，為境外移入引發本土感染，目前累計2人確診，並匡列526名接觸者。

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內出現今（2026）年首起麻疹群聚，為境外移入引發本土感染，目前累計2人確診，並匡列526名接觸者，整體監測將持續至3月17日。

疾管署副署長林明誠今（27日）說明，指標個案是一名8個月大男嬰，曾赴越南探親，返台後出現發燒、咳嗽及出疹等症狀，歷經6度就醫才確診。疫情也延伸至醫院接觸者，為新北市中和區42歲男性，在陪同他人至急診時暴露感染，且曾3次自行就醫後才確診，衛生單位已公布其活動史並擴大匡列。

林明誠說，男嬰確診前共就醫6次，前3次至同一診所，後3次轉往不同醫院，直到第6次才確診；第2名個案則是在男嬰前往第2家醫院急診時接觸感染，並非就醫病人，而是陪病者，自行就醫3次，第3次才確診。

目前群聚分為兩波監測，林明誠指出，男嬰相關接觸者422人監測至2月28日，42歲男性個案接觸者526人監測至3月17日；若未再出現新病例，將可陸續解除警報。

疾管署強調，接觸者應落實健康監測，包括避免出入公共場所、避免接觸高風險族群、每日量測體溫；若出現症狀應先通報衛生局安排就醫，切勿自行就醫，以免造成進一步傳播。

國際疫情方面，亞洲多國持續流行，日本今年病例數為近7年同期新高，集中於東京、大阪等都會區，隨著3月WBC世界棒球經典賽將於東京舉行，疾管署也提醒國人赴日應提高警覺。

林明誠也提醒，麻疹傳染力極強，即使國內疫苗覆蓋率高，仍可能因境外移入引發群聚，尤其未滿1歲嬰兒、未接種疫苗者、免疫功能低下者及孕婦為高風險族群；3月至5月為麻疹群聚風險較高時期，目前國內MMR疫苗庫存約20萬劑，呼籲民眾依時接種，出國前可評估自身免疫力，以降低感染風險。

麻疹個案接觸者健康監測說明。（疾管署提供）

