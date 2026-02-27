自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

跨國研究吃素降低5種癌症風險 但須注意食道及大腸癌

2026/02/27 12:42

《英國癌症雜誌》研究指出：吃素雖降低5種癌症風險，但須注意食道癌及大腸癌。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者吳柏軒／台北報導〕《英國癌症雜誌》（British Journal of Cancer）今（27日）上午9點發表跨國團隊研究，探討不同飲食習慣與癌症風險的關聯，由英國、美國、台灣及印度逾180萬人數據，從5種飲食分類，探索與17種癌症關聯，其中，吃素雖降低5種癌症風險，但須注意食道癌及大腸癌。

該研究結果顯示，與有吃紅肉者相比，僅吃禽肉者，罹患前列腺癌風險較低；僅吃魚肉者，結直腸癌、乳癌與腎癌風險較低；蛋奶素食者的胰臟癌、乳癌、前列腺癌、腎癌及多發性骨髓瘤的風險較低，但罹患食道鱗狀細胞癌的風險幾乎翻倍；然而與有吃紅肉者相比，純素食者的結直腸癌風險較高。

台灣科技媒體中心（SMC）今邀請該研究的台灣作者解說；國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員邱雪婷表示，研究橫跨英、美、台、印4國9大世代共180萬人，發現不同癌症與飲食習慣的差異，其中，與肉食者比較，素食者在胰臟癌、乳癌、前列腺癌、腎臟癌、多發性骨髓癌的風險較低，但在食道癌風險較高。但研究限制是純素的人數相對少，結果解讀須格外小心。

SMC也翻譯海外專家意見；英國奎德拉姆研究所營養學榮譽研究員伊恩．強森指出，研究顯示吃素與若干癌症風險降低相關，但論文並未過度延伸關聯的強度或普遍性，另一方面，研究也發現素食者的食道癌風險較高，而純素者的大腸直腸癌風險則上升，結果出乎意料，值得進一步探討。

英國牛津布魯克斯大學營養學講師艾絲琳．戴利表示，純素者的大腸癌風險較高，可能與缺乏乳製品有關，過去已有研究指出乳製品可對某些癌症（如大腸直腸癌）具保護作用。但該研究未分析飲食內容，無法判斷究竟是哪些成分扮演關鍵角色。

英國阿伯丁大學羅威特研究所主任朱爾斯．格里芬認為，研究令人意外的發現是：最高的大腸癌風險並未出現在紅肉攝取族群。既有大量證據指出，高紅肉與加工肉攝取會增加大腸癌風險，但該研究中，風險最高的反而是純素族群，研判可能與研究中的肉食者多半僅適量攝取紅肉與加工肉有關。

