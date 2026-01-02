每日2杯綠茶最長壽？最新科學研究數據曝光

最新研究顯示，適量飲用由茶樹沖泡的原萃茶，與降低心血管疾病及部分癌症風險具有統計關聯；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新科學證據顯示，適量飲茶與較低的全死因死亡率、心血管疾病（CVD）及癌症死亡風險呈現統計關聯。一項統合分析指出，與降低全死因死亡風險關聯最顯著的劑量為每日約2杯茶；針對心血管疾病，每日飲用1.5至3杯則顯現最穩定的保護訊號。

這項研究由美國羅格斯大學（Rutgers University）教授楊中樞團隊執行。據科技媒體《SciTechDaily》報導，楊中樞教授於《飲料作物研究》（Beverage Plant Research）發表綜述指出，茶葉中的兒茶素與茶胺酸是發揮保護作用的關鍵，尤其在綠茶消費族群中，其保護性趨勢表現最為一致。

兒茶素有助改善代謝與肌少症

在代謝與高齡健康方面，研究觀察到綠茶中的兒茶素（Catechins）對體重管理有正向影響。針對肥胖患者的臨床試驗顯示，持續8週每日飲用約4杯綠茶，受試者低密度脂蛋白（LDL）與氧化壓力（Oxidative stress）指標皆有改善。

此外，茶葉在防範高齡「肌少症」（Sarcopenia）上也具研究潛力。試驗結果指出，每日攝取600毫克富含表兒茶素（Epicatechin）的萃取物，有助於受試者握力提升並減緩肌肉流失。針對大腦健康，統計亦顯示規律飲茶與50至69歲族群較低的認知障礙盛行率具相關性。

專家示警：手搖飲恐抵銷效益

儘管原萃茶展現多項保護訊號，楊中樞教授團隊特別對瓶裝茶與手搖飲（Bubble tea）提出警示。這類產品常見的大量添加糖與人工甘味劑，可能大幅削弱甚至抵銷茶葉本身的健康價值。

研究最後提醒，大量飲茶者應注意重金屬風險與營養吸收干擾。醫學專家建議，孕婦、貧血、腎病患者或正服用抗凝血劑者，在建立高劑量飲茶習慣前，應先諮詢醫師意見，以規避藥物交互作用風險。

