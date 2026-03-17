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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

攝護腺癌會「發光」？ 新掃描技術可望減少一半侵入性活檢

2026/03/17 16:03

圖為PSMA PET/CT影像顯示攝護腺癌細胞呈發光亮點（紅箭頭處）。該技術利用特殊分子結合癌細胞精準顯影，可望將不必要的侵入性活檢減少約50%。（圖擷取自PRIMARY 2 via SWNS）

圖為PSMA PET/CT影像顯示攝護腺癌細胞呈發光亮點（紅箭頭處）。該技術利用特殊分子結合癌細胞精準顯影，可望將不必要的侵入性活檢減少約50%。（圖擷取自PRIMARY 2 via SWNS）

〔編譯陳成良／綜合報導〕攝護腺癌篩檢迎來重大突破。一種能讓癌細胞在掃描中「發光」的新型影像技術，可望幫助醫師精準辨識真正危險的腫瘤，並將不必要的侵入性活檢減少約一半。

據英國《電訊報》（The Telegraph）報導，這項最新醫學成果日前於倫敦舉行的歐洲泌尿科學會（EAU）年會上發表。研究團隊指出，透過更精確的影像技術，醫師能有效評估哪些患者需要進一步檢查，避免過度醫療。

傳統上，疑似罹患攝護腺癌的男性會先接受核磁共振（MRI）掃描，若結果異常則需進行活體組織檢查（Biopsy）。然而，活檢屬於侵入性程序，不僅會帶來不適，還可能引發感染與出血等併發症。

醫界長期擔憂，常規檢查容易導致「過度診斷」，讓許多即使終生不會發病、生長緩慢的腫瘤患者，白白接受不必要的切片與手術。這項名為PSMA PET/CT的新技術，正為此痛點提供解方。

這種新型掃描採用一種特殊分子，該分子會主動與攝護腺癌細胞結合，讓腫瘤在影像中呈現出明亮的「發光」亮點。澳洲墨爾本彼得麥卡倫癌症中心（Peter MacCallum Cancer Centre）的研究團隊，針對660名高風險男性進行了這項臨床試驗。

試驗結果顯示，若在傳統MRI檢查後，針對影像有疑慮的患者追加這項「發光」掃描，能精準過濾出真正需要進一步檢查的高危險群。這意味著，許多被判定為低風險的病患，將能直接免去後續的活檢折磨。

精準醫療減少併發症風險

研究人員表示，這套雙重把關的診斷流程，不僅大幅降低了過度醫療的比例，即使是必須接受活檢的患者，醫師也能藉由發光影像更精準地鎖定可疑區域，進而減少風險。

目前該技術主要用於評估攝護腺癌是否復發或轉移，尚未廣泛用於初期診斷。不過，未參與研究的專家指出，這項試驗成果極具潛力，未來若全面導入臨床，將大幅改變攝護腺癌的診斷標準。

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