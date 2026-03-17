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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》40歲壯男玩雲霄飛車 竟腦出血！醫提6大危險族群

2026/03/17 16:16

有40多歲網友玩過雲霄飛車後，長時間頭痛；到院檢查發現是腦出血。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自Freepik）

有40多歲網友玩過雲霄飛車後，長時間頭痛；到院檢查發現是腦出血。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人熱愛玩刺激的「雲霄飛車」，然此舉恐對身體有風險。近日有40歲男網友在Thread發文提到，自己在3個月前玩過雲霄飛車，日後開始有頭痛症狀，長時間未改善，檢查卻發現是「左側顱內慢性硬腦膜下出血」。隨後不少網友指出自己也有類似經驗，像是耳石脫落等，都是在坐過雲霄飛車後發生。「剛成年時很愛玩海盜船等遊樂設施，年過30卻看了會怕。」

家醫科醫師温梓言在Thread「温梓言 Kevin Wen」提醒，有年紀以後，應避免做高衝擊力設施。「隨著年齡增長，大腦會發生輕微的腦萎縮，這會讓腦組織和顱骨之間的空間變大。而在劇烈的加速和減度下，大腦在顱內晃動的幅度增加，原本就繃很緊的橋靜脈極易斷裂。這就像是一條老化的橡皮筋，再也經不起瞬間的猛力拉扯。」

温梓言說明，「40歲後的血管彈性不如20歲，如果本身有潛在的高血壓或動脈瘤，雲霄飛車產生的離心力會讓血壓瞬間飆升，直接衝破血管壁。」有很多人想問，「幾歲開始要注意？」温梓言表示，沒有絕對標準。

温梓言補充，在中年人發生的案例雖然不像老年人那麼多，但這種就屬於風險不高，但「有就很嚴重」的類型。「只能說大家搭乘還是先評估一下自己的身體狀況適不適合。」

最後，温梓言強調，不適合搭雲霄飛車之6大族群為：

1. 未受控高血壓或心血管疾病。

2. 服用抗凝血藥／抗血小板藥。

3. 已知腦動脈瘤、腦血管畸形、或中風／腦出血病史。

4. 近期頭部外傷。

5. 嚴重頸椎／脊椎問題。

6. 孕婦。

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