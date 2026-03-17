健康網》《哆啦A夢》名導肺癌不治 5大類型與風險全解析

曾擔任《哆啦A夢》長期執導劇場版的導演芝山努，於3月6日不幸因肺癌病逝，中醫大指出，高危險群者要定期做癌篩。（取自X平台）

〔健康頻道／綜合報導〕曾擔任《哆啦A夢》長期執導劇場版的導演芝山努，於3月6日不幸因肺癌病逝，享年84歲。中國醫藥大學附設醫院指出，肺癌的症狀不少，全球每年有130萬人死於肺癌。常見的症狀包括呼吸急促、咳嗽 （ 咳血 ）、和體重減輕。

這名響噹噹的人物，執導《哆啦A夢》、《櫻桃小丸子》、《忍者亂太郎》等多部膾之人口的名作，也是不少人童年最喜愛的卡通名著。

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根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，肺癌主要分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌。這個區別對採取不同治療手段有非常重要的意義。非小細胞肺癌是通過肺癌手術治療；而小細胞肺癌常常對化療和放療的反應比較好。肺癌最常見的原因是長期吸菸。不吸菸者，占肺癌病人的 15 %，患病的主要原因包括基因、氡氣、石棉、空氣污染（包括二手菸）。

肺癌可以在胸部X攝影和電腦斷層（CT）上看到。診斷通過活組織檢查確認，通常通過纖維支氣管鏡或CT做活組織檢查。治療和預後方案基於癌症的組織學類型，癌症階段，和病人狀況。一般肺癌分類有5種：

●小細胞肺癌（SCLC）︰又稱小細胞未分化癌，惡性程度最高，約占肺癌的10-15 %。小細胞肺癌對放療和化療較敏感。

●非小細胞肺癌（NSCLC）︰主要包括︰鱗狀上皮細胞癌、腺癌、大細胞癌。

●鱗癌︰又稱鱗狀上皮細胞癌。多見於老年吸菸男性，是肺癌中最常見的類型，手術切除機會較多，5年生存率較高。

●腺癌：女性多見，是肺癌中最常見的類型，其發病年齡較輕，與吸菸關係不大。早期即可侵犯血管和淋巴管引起肝、腦、骨等遠處轉移。

●大細胞癌：又稱大細胞未分化癌，高度惡性的上皮腫瘤，大細胞癌較小細胞癌轉移晚，手術切除機會較大。

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