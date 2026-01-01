自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

抗癌新希望！mRNA讓老鼠免疫力年輕化 提升檢查點抑制劑療效

2026/01/01 12:06

麻省理工學院（MIT）最新研究利用mRNA技術修復老化免疫系統，增強殺手T細胞的戰鬥力。示意圖顯示，3個經過「回春」的藍色T細胞正在圍攻並分解1個癌細胞。（圖取自Tufts University）

麻省理工學院（MIT）最新研究利用mRNA技術修復老化免疫系統，增強殺手T細胞的戰鬥力。示意圖顯示，3個經過「回春」的藍色T細胞正在圍攻並分解1個癌細胞。（圖取自Tufts University）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著年齡增長，人體免疫系統逐漸衰退，使長者更容易受到感染或罹患癌症。據權威科研網站《每日科學》（ScienceDaily）報導，麻省理工學院（MIT）與布羅德研究所（Broad Institute）的科學家團隊，近期開發出一種創新技術，利用與新冠疫苗相同的mRNA（信使核糖核酸）技術，暫時將「肝臟」重新編程，使其能強化免疫T細胞的功能。這項發表於頂尖期刊《自然》（Nature）的研究在小鼠實驗中證實，能有效提升老年個體對疫苗的反應，並增強抗癌能力。

人體中的「胸腺」（Thymus）是T細胞成熟與訓練的關鍵器官。T細胞是免疫系統的特種部隊，負責辨識並消滅病原體與癌細胞。然而，胸腺從成年早期就開始萎縮，到了75歲左右基本失去功能，導致老年人缺乏足夠的年輕T細胞來對抗新威脅。

為了克服這個自然衰老過程，由知名華裔科學家張鋒（Feng Zhang）領導的團隊採取了「代償」策略。他們選擇了肝臟作為替代工廠，因為肝臟在老年時仍具備強大的蛋白質製造能力，且血流量大，適合將信號傳遍全身。

研究團隊篩選出DLL1、FLT-3與IL-7這3種對T細胞生存至關重要的因子，將其編碼進mRNA，並透過脂質奈米顆粒注射到小鼠體內。這些顆粒會聚集在肝臟，促使肝細胞開始製造這些能模擬胸腺功能的蛋白質。

小鼠實驗證實：抗癌與疫苗反應雙重提升

實驗對象為18個月大的小鼠，其生理狀態約相當於人類的50多歲。研究人員發現，接受mRNA治療後，老老鼠體內的T細胞數量與多樣性顯著恢復。

具體成效反映在兩方面：首先是疫苗反應，接受治療的老鼠在接種疫苗後，針對特定抗原的殺手T細胞數量是未治療組的2倍。其次是癌症治療，當研究人員結合使用「免疫檢查點抑制劑」（一種能解除免疫煞車、讓T細胞攻擊腫瘤的藥物）與mRNA療法時，老鼠的存活率與壽命均顯著高於單獨使用抗癌藥物的組別。

張鋒教授表示：「如果我們能恢復像免疫系統這樣重要的功能，就有望幫助人們在更長的生命週期中免受疾病侵擾。」

不過團隊也強調，目前研究仍處於動物實驗階段，且尚未進行人體臨床試驗。由於mRNA在體內分解速度快，實驗中需在4週內重複注射以維持效果，顯示該療法目前是「暫時性」的。未來將進一步探索其他訊號因子及對其他免疫細胞（如B細胞）的影響，期望能將此策略轉化為臨床應用，改善高齡族群的健康。

