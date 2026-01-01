健康網》感冒就吞抗生素？ 醫示警未來感染恐無藥可救

耳鼻喉科專科醫師張嘉峻提醒，一般感冒常由病毒引起，但抗生素是治療細菌感染，一旦常常錯用，不僅容易導致腸道菌叢失衡，也會產生抗藥性風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人感冒時希望醫生能開抗生素，讓症狀緩解快點好。對此，耳鼻喉科專科醫師張嘉峻提醒，一般感冒常由病毒引起，但抗生素是治療細菌感染，一旦常常錯用，不僅容易導致腸道菌叢失衡，也會產生抗藥性風險；萬一日後真的發生嚴重細菌感染，恐面臨無藥可醫的狀況。

張嘉峻於臉書專頁「小峻醫師 張嘉峻」發文分享，門診時常有病患為求感冒快好，要求開抗生素治療好。以醫生角度來說，也希望病人能早日康復，但抗生素可能並非最好選擇。因大家熟知的一般感冒，在醫學上稱為「急性上呼吸道感染」。這類感染絕大多數是由「病毒」所引起；而抗生素則是用於治療「細菌」感染。除非有疑似細菌感染的症狀，且由醫師判斷確認，例如：黃綠色的鼻涕、濃痰或是扁桃腺化膿等，才會考慮使用抗生素。

吃抗生素以防萬一不行嗎？對此，張嘉郡特別說明，常常錯用抗生素，可能會有以下2大問題：

●腸道菌叢失衡：抗生素在殺死致病菌的同時，也可能影響腸胃道裡的好菌。這就是為什麼有些人在服用抗生素後，會出現腹瀉或消化不良的情況。

●抗藥性的風險： 如果我們在不需要的時候頻繁使用抗生素，細菌容易演化出抗藥性。長遠來看，等到未來真的發生嚴重細菌感染時，可能會面臨藥物治療效果變差，甚至無藥可用的困境。

如果想要感冒快快好，張嘉峻推薦以下3招更實用：

1.多喝水：水分能幫助身體代謝，也能讓呼吸道黏膜保持濕潤。

2.補充維他命：各類維他命可增強免疫力，提供身體作戰所需營養支持。感冒時，額外補充維他命C是很好的選擇。

3.多休息、不熬夜、睡眠充足：讓身體有足夠的睡眠時間，免疫系統才能全速運轉。

張嘉峻強調，每一次的用藥決策，都是希望能讓患者健康、安全地痊癒，並建立正確的用藥觀念。

