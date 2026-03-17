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健康 > 杏林動態

千萬善款回饋故鄉！ 嘉楠集團打造雲林長照新地標

2026/03/17 20:38

嘉楠集團由總裁陳和春（左）捐贈1000萬元給台大醫院雲林分院，由院長馬惠明（中）代表接受。（記者林宜樟攝）

嘉楠集團由總裁陳和春（左）捐贈1000萬元給台大醫院雲林分院，由院長馬惠明（中）代表接受。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為支持家鄉醫療發展，嘉楠集團今天由總裁陳和春捐贈1000萬元給台大醫院雲林分院，專款用於興建長照教學大樓，陳和春說，集團支持家鄉醫療，希望能協助建構完善的照護基石，讓專業醫療人才留在地方。

嘉楠集團今天晚上在嘉義市嘉楠風華酒店舉辦「博愛傳承集團春酒」，陳和春表示，過去父親生病時，深刻感受到地方醫療資源的不足與奔波之苦，自2019年起便致力協助台大雲林分院改善軟硬體設施，本次捐贈1000萬元興建長照教學大樓，希望讓家鄉的長輩能在熟悉的環境享有專業、有尊嚴的照護服務。

台大醫院雲林分院院長馬惠明指出，雲嘉地區人口老化嚴重，醫療與長照發展銜接是重要的核心議題，台大醫院雲林分院升格為「準醫學中心」後全力發展長照教學，包括與國家衛生研究院、雲林科技大學合作執行「十全老人計畫」，深入30個社區建立社區健康福祉管理師模式，提供居家醫療、護理之家服務，藉由強強聯手推動計畫、專業人才深入社區、全方位照護服務等，讓長輩在自家社區安老。

馬惠明說，雲林縣政府2024年同意無償撥用土地興建長照大樓，院方已函送教育部及內政部相關計畫書，長照教學大樓規劃地下2層、地上7層，二到六樓設有住宿式長照機構補助病床共200床，預計2027年1月開工，2029年12月啟用，總經費24億4151萬；感謝嘉楠集團關照地方醫療資源，從2019年偏鄉巡迴車、2021空中花園整建、2022年捐贈中型巴士、2024年優化供餐安全的8噸大型餐車，今年再捐贈1000萬協助興建長照教學大樓，成為雲嘉地區醫護教育與高齡照護的重要基地。

在今晚捐贈儀式馬惠明等出席受贈，中央警察大學校長黃明昭、雲林地檢署主任檢察官朱啟仁與李鵬程、前雲林縣長蘇治芬、前法務部部長蔡碧仲、輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁、義大醫院院長洪朝明等來賓見證；嘉楠集團表示，將持續透過企業社會責任CSR行動，展現對地方、對土地最真誠的溫度。

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