健康網》壞膽固醇正常仍中風？ 營養師揭關鍵原因

壞膽固醇就算達標也不安全？專家表示，要小心「殘餘血脂風險」，持續影響血管健康，增加心肌梗塞與中風機率；圖為情境照，圖中人物本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數民眾認為控制壞膽固醇（LDL），可以避免心血管風險。營養師薛曉晶引述研究指出，即使LDL正常，仍可能存在「殘餘血脂風險」，持續影響血管健康，增加心肌梗塞與中風機率。他提醒，高風險族群包括曾有心肌梗塞、中風、裝設心臟支架病史，或屬糖尿病、家族史等，最好提高警覺。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，多數人可能以為降了壞膽固醇LDL就高枕無憂，別被假象蒙蔽，許多人即使LDL達標，心血管風險卻依然存在，這就是「殘餘血脂風險」。

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薛曉晶引述研究說明，2026年2月《European Heart Journal》的最新研究顯示，造成動脈硬化的血脂，不只有LDL，還有3種「不同來源的脂蛋白風險」，包含了殘餘膽固醇（三酸甘油酯高者常見）、脂蛋白（a）Lp（a）（受基因影響大），與LDL本身。apoB與non-HDL是總體風險指標，但每個人的主因不同，需精準評估。

他還提到，殘餘顆粒除了膽固醇，還含較多三酸甘油酯，可能導致血管發炎、斑塊不穩；Lp（a）則有促發炎和促血栓雙重特性，加劇風險。

7法降低殘餘血脂風險

薛曉晶提醒，如果你或家人有心肌梗塞、中風、裝支架病史，或屬糖尿病、家族史、動脈斑塊等高風險族群，且正在用藥物控制血脂，即使已服藥控制血脂，也應採取更全面的7項方法改善：

●抽血前與醫師討論三酸甘油酯（TG）、non-HDL、apoB指標。

●Lp（a）建議一生測1次，了解天生高風險型態。

●晚餐先減量含糖飲、甜點、精緻澱粉，直接影響TG。

●每日攝取25-30g纖維，5-6份蔬菜、豆類、1/3全穀。

●每週2-3次食用Omega-3魚類，包括鮭魚、鯖魚、秋刀魚等。

●每週150分鐘快走，加上2次肌力，助TG、體脂、胰島素阻抗穩定。

●遵醫囑服藥，不擅自停藥、減量，將「殘餘風險」帶回診間討論。

薛曉晶總結，心血管疾病預防不能只看LDL數值，最好從多面向檢視血脂狀況與生活習慣，才能降低潛在風險，守護心血管健康。

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