健康網》春天回暖鼻塞、打噴嚏 營養師推6大營養素抗過敏

〔健康頻道／綜合報導〕春天氣溫回暖，卻也讓不少人噴嚏連連、鼻水直流，甚至半夜鼻塞難以入睡。除了配戴口罩、盡量避開過敏原外，飲食調整也可能成為改善過敏不適的重要關鍵。對此，好食課營養師楊婷貽（Christina）指出，透過補充6大營養素，有助調整體質、減緩過敏症狀。

6大抗過敏營養素一次看

楊婷貽於臉書專頁「好食課」發文指出，想要度過過敏季節鼻腔不適，以下6大營養素不可或缺：

●營養素1 ω-3脂肪酸：ω-3脂肪酸吃足不僅能抗發炎，還能有緩解過敏症狀。但因身體無法自行合成，所以一定得靠食物攝取。美國FDA建議，每週至少吃226公克 富含ω-3脂肪酸的魚類，如鯖魚、鮭魚、秋刀魚、沙丁魚等。

●營養素2 鎂：鎂可降低組織胺分泌，同時也是支氣管擴張劑，可降低過敏帶來的不適感。食物來源包括：菠菜、黑豆、堅果、巧克力、香蕉、鮭魚等。

●營養素3 維生素D：維生素D可維持體內免疫系統平衡，同時也有助抗發炎。獲取維生素D的方式其實很簡單，只要在太陽下曬20-30分鐘就足夠。天氣不佳時，也可以考慮從日曬過的香菇、蛋黃或是補充品中獲取。

●營養素4 維生素C：維生素C除抗氧化抗發炎作用佳，還可以協助組織胺分解，有助解除過敏症狀。維生素C含量多的食物，包括：芭樂、奇異果、小番茄等。

●營養素5 槲皮素：槲皮素可抑制免疫細胞分泌組織胺，同時也能降低發炎性細胞激素的生成。莓果類（例如蔓越莓、藍莓等）、洋蔥、蘋果、菠菜，含有不少槲皮素，但建議要連皮一起吃，才能完整攝取。

●營養素6 益生菌與益生質：益生菌能協助調整過敏體質，但記得也要給這些益生菌準備食物，多吃富含膳食纖維的全榖及未精製雜糧，如糙米、燕麥、番薯等，才能把吃進去的菌群養好。

