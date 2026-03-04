自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》春天回暖鼻塞、打噴嚏 營養師推6大營養素抗過敏

2026/03/04 12:16

好食課營養師楊婷貽指出，吃足ω-3脂肪酸不僅抗發炎，還可緩解過敏症狀。因身體無法自行合成，所以需靠食物攝取，鮭魚即是好來源之一；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師楊婷貽指出，吃足ω-3脂肪酸不僅抗發炎，還可緩解過敏症狀。因身體無法自行合成，所以需靠食物攝取，鮭魚即是好來源之一；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春天氣溫回暖，卻也讓不少人噴嚏連連、鼻水直流，甚至半夜鼻塞難以入睡。除了配戴口罩、盡量避開過敏原外，飲食調整也可能成為改善過敏不適的重要關鍵。對此，好食課營養師楊婷貽（Christina）指出，透過補充6大營養素，有助調整體質、減緩過敏症狀。

6大抗過敏營養素一次看

楊婷貽於臉書專頁「好食課」發文指出，想要度過過敏季節鼻腔不適，以下6大營養素不可或缺：

營養素1 ω-3脂肪酸：ω-3脂肪酸吃足不僅能抗發炎，還能有緩解過敏症狀。但因身體無法自行合成，所以一定得靠食物攝取。美國FDA建議，每週至少吃226公克 富含ω-3脂肪酸的魚類，如鯖魚、鮭魚、秋刀魚、沙丁魚等。

營養素2 鎂：鎂可降低組織胺分泌，同時也是支氣管擴張劑，可降低過敏帶來的不適感。食物來源包括：菠菜、黑豆、堅果、巧克力、香蕉、鮭魚等。

營養素3 維生素D：維生素D可維持體內免疫系統平衡，同時也有助抗發炎。獲取維生素D的方式其實很簡單，只要在太陽下曬20-30分鐘就足夠。天氣不佳時，也可以考慮從日曬過的香菇、蛋黃或是補充品中獲取。

營養素4 維生素C：維生素C除抗氧化抗發炎作用佳，還可以協助組織胺分解，有助解除過敏症狀。維生素C含量多的食物，包括：芭樂、奇異果、小番茄等。

營養素5 槲皮素：槲皮素可抑制免疫細胞分泌組織胺，同時也能降低發炎性細胞激素的生成。莓果類（例如蔓越莓、藍莓等）、洋蔥、蘋果、菠菜，含有不少槲皮素，但建議要連皮一起吃，才能完整攝取。

營養素6 益生菌與益生質：益生菌能協助調整過敏體質，但記得也要給這些益生菌準備食物，多吃富含膳食纖維的全榖及未精製雜糧，如糙米、燕麥、番薯等，才能把吃進去的菌群養好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中