健康網》腎友看過來！早餐換掉這2樣 腎功能進步了

早餐吃漢堡搭配奶茶，是不少人早餐，不過雨洪永祥診所院長洪永祥指出，腎友千萬不要常吃這類加工食品，飲食中超加工食品比例每增加10%，罹患腎病的風險就上升24%；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腎友早餐換掉2物，洪永祥診所院長洪永祥指出，腎絲球過濾率進步20分，改採低氮、低磷、低鉀飲食，比吃藥還有感。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥診所」分享發文，早餐吃稀飯配肉鬆或者漢堡配奶茶，加工食品的磷與鈉，洪永祥指出，腎臟一點一點朝向纖維化。因為早餐就像雙面刃，吃對早餐可提供腎臟修復抗發炎與排毒能量，吃錯早餐就是給腎臟負擔。腎友護腎早餐有6大黃金原則，把握住可以將腎功能提升：

請繼續往下閱讀...

●遠離超加工食品：

根據《Journal of the American Society of Nephrology （JASN）》 於 2021年發表的一項大規模研究指出，攝取過多超加工食品與慢性腎病（CKD）的快速進展具有高度相關性。研究發現，飲食中超加工食品比例每增加10%，罹患腎病的風險就上升24%。這是因為加工食品中含有大量「無機磷」添加物（如磷酸鹽類），這類磷的腸道吸收率幾乎是100%。相較於天然蛋白質中的有機磷（吸收率僅約40-60%），無機磷會直接導致血磷飆升、血管鈣化，並引發腎間質纖維化。

●蛋白質「2-2-1」精準配額：

《KDOQI 慢性腎臟病營養臨床實踐指南》建議，對於未洗腎的腎友，實施「極低蛋白飲食（vLPD）」或「低蛋白飲食（LPD）」是延緩洗腎的黃金標準。可將全天蛋白質限制在每日每公斤體重 0.6-0.8克。在早餐分配上，應攝取 2 份（約 14g）優質蛋白質。將能量集中在早餐與午餐（各2份），晚餐減至1 份，能讓腎臟在夜間獲得充足的休養空間，減少夜間腎絲球高過濾壓。

●3份「低鉀」膳食纖維：

《Nature Reviews Nephrology》 曾多次提及「腸腎軸」（Gut-Kidney Axis）的概念。當腎功能下降，體內尿毒素會改變腸道菌相，導致腸道屏障受損。足夠的膳食纖維能包裹代謝廢物。 但腎友需注意「鉀」的負荷。早餐至少攝取3份纖維，並優先選擇瓜果類（如絲瓜、冬瓜）或經過「焯水（水煮）」處理的葉菜。水煮3-5分鐘後將水濾掉，能移除蔬菜中50%以上的鉀離子，讓腎友安全攝取纖維，維持腸道健康。

●補充Omega-3與Omega-9優質油脂：

腎友常因為怕蛋白質而不敢吃肉，導致熱量不足。一旦熱量不足，身體就會開始分解肌肉來產生能量，這會產生更多的含氮廢物（BUN 飆升）。根據《The American Journal of Clinical Nutrition》的研究，Omega-3脂肪酸（如魚油）具有顯著的抗發炎、促循環、降膽固醇作用，能減輕腎絲球硬化。而 Omega-9（如特級冷壓初榨橄欖油）橄欖多酚則是極佳的抗發炎與熱量來源。若在早餐中避開反式脂肪與飽和脂肪，加入20ml的好油，這不僅能補足熱量，還能保護心血管。

●腎性益生菌：

一般健康人早餐無糖優格是力推的早餐之一，但對於腎友來說，優格屬於乳製品，富含磷與蛋白質，對腎友並不友善。 發表於《Journal of Renal Nutrition》的臨床研究顯示，補充特定護腎相關菌株的「腎性益生菌」，能有效在腸道內利用尿毒素作為養分進行代謝，這在醫學上被稱為「腸道透析」。透過益生菌將尿毒素在腸道排出，能直接減輕腎臟排毒負荷。

●低氮澱粉：

這是腎友餐盤中最重要的主角。低氮澱粉（如冬粉、西米露、澄粉、藕粉）幾乎不含蛋白質、磷與鉀，卻能提供穩定且高質量的碳水化合物熱量。攝取足夠的低氮澱粉，是落實「低蛋白飲食」且不發生營養不良的唯一途徑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法