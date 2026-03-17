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健康 > 護眼顧齒

遠距眼科門診進駐田寮 協助150名糖尿病長者守護視力

2026/03/17 19:52

遠距眼科門診進駐田寮，協助150名糖尿病長者守護視力。（高市衛生局提供）

遠距眼科門診進駐田寮，協助150名糖尿病長者守護視力。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市田寮區老年人口比率達33.75%，已是全市老化程度最高的行政區，今（17）日獲贈2台眼科醫療設備，由田寮衛生所接受，衛生局表示，這是繼去（114）年4月開辦皮膚科遠距視訊診療服務後，再度由高雄榮總醫療團隊以遠距視訊方式，在當地開設眼科專科門診，有效照顧在地約150位有糖尿病照護需求長輩的視力保健。

衛生局局長黃志中表示，田寮區是全市老化程度最高的行政區，相對慢性病風險高，其中糖尿病患者若控制不佳長期高血糖、血糖不穩定，十年以上患者約50%有視網膜病變風險，30年以上則近90％，嚴重者未治療恐導致永久失明。

老化社區高齡長輩每年至少追蹤一次，有無眼底病變為預防關鍵，高雄濱海扶輪社的善舉，適時補足在地眼科醫療資源缺口，更是健康平權的具體實踐。

田寮區衛生所所長朱柔品表示，去年衛生所門診慢性病個案397人，其中糖尿病個案151人，佔比達38%，顯示糖尿病照護需求高。過往受限眼科醫療設備與專科資源不足，居民需舟車勞頓往返市區就醫，就醫困難導致有延誤治療風險，感謝高雄濱海扶輪社關注到在地民眾眼科醫療需求，捐贈檢查儀器嘉惠當地居民。

衛生局表示，田寮區衛生所眼科儀器到位後，將與高榮團隊合作，照護在地老人視力保健及強化眼科照護量能，初期規劃每月至少一次眼科專科遠距醫療服務，並視需求滾動調整診次，民眾如有眼科就醫需求可洽衛生所諮詢與預約，電話：07-6361504。

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