健康網》林禹宏把病榻當戰場 名醫「生命筆記」令人鼻酸

不孕症權威名醫、新光醫院婦產科前主任林禹宏不幸病逝，兒子幫他整理遺物，看著父親的手札，為他寫下生命的故事。（取自林禹宏臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕不孕症權威名醫、新光醫院婦產科前主任林禹宏不幸病逝，他的兒子林定廉整理父親手機所留下紀錄。看著父親在病榻上仍戰戰兢兢地記錄病況，這個記事本就像丸隨身病歷，記錄了他對生命最後的堅持。

林定廉在父親臉書專頁「林禹宏醫師」發文分享，字字令人動容。他表示，原本父親計畫在出院後，出一本書叫《如何活著離開醫院》，如今再也無法如願了。

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林禹宏在10多年前確診為急性骨髓性白血病（血癌），歷經超過百次化療與放療、骨髓移植、兩度換肺，仍不敵病魔。兒子在整理他的遺物，看到父親在生命最後一章，認真當個專業的病人。每天詳細記錄病況，像是新增症狀、用藥劑量、身體改善或副作用，以便在隔天醫師巡房時討論。

他表示，即便父親知道治療可能已達極限，他仍透過意志力寫下哪些症狀願意處理、哪些決定放棄，並思考如何減少折磨地離開。而父親的記事本就像隨身病歷，記錄了他對生命最後的堅持。

林定廉指出，即便每天有大量療程與副作用干擾，父親仍像指揮塔，根據過往事證告訴家人他的想法。有人問，肺臟移植平均存活率5年，父親甚至未達平均，為何還要移植？若親自經歷過就能了解，那是「希望」。

林定廉說，若看著肺部纖維化、需氧氣輔助行動，等待合適肺臟就是希望，而非等待窒息的絕望。父親兩次移植都等待約一年半，過程煎熬，但因為有了希望才能堅持。在移植後每天的努力除了是希望多去走走，還有要對得起這個大愛。兒子指出，父親在第二次移植後，順利擺脫呼吸器，自由行走在醫院內運動復健，他永遠記得父親那時不需要氧氣輔助的自信。

在林禹宏第二次肺移植後，回到一般病房，卻接連出現肺部排斥、蜂窩性組織炎、血球驟降與嚴重腹瀉到最後的血便。他在復健時常因喘而失禁，兒子問：「要先回病房處理？」他都堅決表示，必須完成課表才回去，如此努力、認真地活著。

今年過年切片結果顯示，林禹宏的肺部淋巴增生且有3顆腫瘤。林定廉說，父親表示不再治療。一天後肺部因先前感染而全白，裝上葉克膜嘗試抗生素無效，隔日便因敗血性休克離世。父親曾半年內發生10次敗血性休克並全數戰勝，或許這次他知道狀況不同，所以不再抵抗。

林定廉說，父親身高179.5公分，體重從入院時70公斤降到52.5公斤。他看到父親的骨頭比去年離世的90歲外婆還少，「就知道他真的盡力戰鬥到了最後一刻！」

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