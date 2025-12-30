未打疫苗釀憾事！60多歲癌症男染流感不治

疾管署疫情辦公室主任郭宏偉表示，目前流感疫情持平、COVID-19疫情低點波動，但仍具重症病例發生風險。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕疾管署防疫醫師許玉龍今（30）日說明近期一例流感死亡個案，指出南部一名60多歲男性，本身有癌症病史，未接種本季流感疫苗，於11月中旬出現咳嗽、發燒、倦怠等症狀，3天後因呼吸困難、意識不清送醫，確診感染A型流感H3N2，併發肺炎、呼吸衰竭與急性腎衰竭，住院治療約5週後不幸於12月中旬過世，他提醒歲末年初務必提高警覺，及早接種疫苗、留意重症徵兆。

疾管署疫情辦公室主任郭宏偉宏偉表示，依監測資料顯示，上週類流感門急診就診8萬1557人次，與前一週相當；新增11例流感併發重症及4例死亡。本流感季累計407例重症、78例死亡，其中65歲以上長者占64%、具慢性病史者占83%，且約9成未接種本季流感疫苗。目前社區流行以A型H3N2為主。

請繼續往下閱讀...

新冠疫情方面，國內仍處低點波動，上週門急診就診944人次，較前一週下降14.8%，主流變異株為NB.1.8.1。今年10月以來累計47例新冠併發重症、6例死亡，重症多為長者及慢性病患者，94%未接種本季新冠疫苗。

郭宏偉表指出，死亡個案顯示流感對高風險族群威脅仍大，疫苗接種約需2週才具保護力，呼籲長者、幼兒及慢性病患者儘速完成流感與新冠疫苗接種。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等警訊，應立即就醫，配合治療，以降低重症與死亡風險。

截至114年12月29日，公費流感疫苗累計接種約658.9萬人次，全國尚餘約23.8萬劑；新冠疫苗累計接種約156.8萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3.5萬人次。自115年1月1日起，新冠疫苗公費對象將擴大至滿6個月以上、尚未接種者，鼓勵民眾攜幼扶老一同接種，及早建立保護力。

疾管署副署長林明誠提醒，歲末將近，聚餐、跨年活動與旅遊頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，呼籲民眾落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩，若出現不適應在家休息並遵守咳嗽禮節，降低疾病傳播機率。

