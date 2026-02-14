返鄉勿忘幫長輩「用藥健檢」 藥師籲3件事必檢查

農曆新年返鄉與家人團聚，藥師李懿軒提醒，民眾可以在家中幫長輩的藥品做一次簡單的健檢；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕農曆新年返鄉與家人團聚，也是陪伴長輩的好機會。藥師李懿軒提醒，民眾可以在家中幫長輩的藥品做一次簡單的健檢，檢查項目包括藥品保存期限、重複用藥、存放環境等，並確認長輩有無規律用藥或合併使用其他健康食品、中藥等，若有疑問或覺得有疑慮的情況，都可以前往社區藥局詢問。

春節「藥品健檢」首先要確認長輩家中是否有過期藥品，李懿軒說，尤其開封過的眼藥水、藥膏等，開封後1至3個月就該使用完畢，如果沒有用完，也應該直接丟棄，對於長輩領回的處方用藥，有些可能是已開封的散裝藥品，原則上通常可以儲存1至3個月，但若有吸濕、變質的情況就應該停止使用。

李懿軒也提醒，若發現醫師開立的部分備用藥物，但長輩一直沒有使用，下次回診時也可以與醫師溝通，確認是否不需要再繼續開立同樣的處方，並避免長輩囤積藥物，徒增藥品變質、過期的風險。

第二是確認長輩的藥品中是否有同成分的重複用藥。李懿軒解釋，民眾可以透過藥袋或藥品外包裝確認適應症來初步檢查，但如果真的看不懂也不用擔心，今年許多社區藥局仍會在過年期間營業，民眾可以就近前往社區藥局詢問。

李懿軒指出，第三要看藥品的儲存環境，是否有避光、避熱、避濕存放，以確保藥品品質良好，且藥品不建議與其他食品、中藥等存放在一起，但如果長輩已經習慣此類存放方式，民眾只要確認長者是否有誤拿、誤食的風險，或是被兒童輕易取得的情況即可。

此外，李懿軒提醒，民眾也可以輕鬆地詢問長輩的用藥情況，確認長輩有沒有按照醫囑使用藥品，比如在聊天時提到「這個藥是什麼時候吃的呀」、「沒有症狀的時候，會不會照常吃藥呀」，千萬不要用責備的語調與長輩對話。

李懿軒說，有些長輩除了使用藥品，也會同時服用其他保健食品或中藥、成藥，甚至來路不明的藥物，建議民眾返鄉時也特別確認一下長輩有沒有此類自行加藥的情況，尤其保健食品常見的紅麴、中藥如人參等可能與藥品產生交互作用，要特別注意。

不過，確認完長輩的用藥情況沒問題後，民眾在過年與長輩共處的期間，也可以注意長輩是否規律用藥，或是否出現其他用藥警訊。李懿軒表示，如果長輩服藥後常常頭暈、嗜睡、食慾變差、便秘、腹瀉，可能就是用藥危險訊號，建議民眾整理完長輩的用藥情況後，前往社區藥局詢問。

