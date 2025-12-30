自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》腸道黏膜失守 蛋白「漏」進去 營養師：最怕免疫系統大錯亂

2025/12/30 14:26

營養師林俐岑表示，腸漏症最常被誤為消化不良；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師林俐岑表示，腸漏症最常被誤為消化不良；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脹氣、過敏、莫名覺得累、皮膚癢、慢性過敏反反覆覆，營養師林俐岑表示，這些症狀常被誤為消化不良，而不知是「腸漏症」作祟，成了頭痛醫頭、腳痛醫腳。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，可將腸道黏膜想像成身體的「紗窗」，健康時，網孔很細密，只允許營養素通過；一旦這層紗窗破損（腸漏），網孔變大，原本不該進入血液的細菌、毒素、未消化完全的大分子食物蛋白就會「漏」進去，進而引發全身性的慢性發炎。最常見會出現以下5種健康問題：

●免疫與自體免疫系統：
此時一旦有外來物質進入血液，免疫系統會將其視為入侵者並發動攻擊。像是常見相關疾病包括橋本氏甲狀腺炎、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等。

身體對原本不過敏的食物（如麩質、乳製品、蛋）產生延遲性過敏反應。因為腸漏症的關係，未被完全消化成小分子的食物進入血液時，免疫系統會將其視為「外來入侵者」，產生 IgG 抗體去標記它，因此延遲性過敏反應會造成IgG抗體濃度上升（和急性過敏的IgE抗體上升不同）。

●皮膚（腸皮軸線）：
​皮膚往往是腸道健康的鏡子，體內發炎毒素若無法由腸道排出，身體會試圖透過皮膚排毒。​像是異位性皮膚炎（濕疹）、頑固性青春痘（痤瘡）、乾癬（牛皮癬）、酒糟性皮膚炎。​這些皮膚問題往往擦藥只能暫時壓制，若不處理腸道，很容易反覆發作。

●神經與情緒：
腸漏引起的發炎因子會透過迷走神經或血液影響大腦，可能出現腦霧、情緒問題、偏頭痛。

●消化系統：
​這是最直接的症狀，但常被誤認為單純的消化不良。最常出現的是腸躁症（IBS）、小腸菌叢過度增生（SIBO）等，即使吃得很健康，因黏膜受損，導致維生素B12、鎂、鋅、鐵等關鍵營養素無法有效吸收。

●代謝與其他慢性問題
身體長期處於「作戰狀態」（發炎），消耗大量能量，導致睡再多還是覺得累。或者是腸道菌相失衡（厚壁菌門比例過高）與慢性發炎會干擾胰島素運作，使脂肪更容易堆積，減重很困難。

林俐岑剖析腸漏的元凶，多為飲食、藥物、壓力等3方面長期累積的結果，造成腸漏厲害。
●飲食：高糖、精緻澱粉、麩質（麵食、麵粉製品）、炸物、高脂肉類、加工製品、過量酒精等
​●藥物：長期使用抗生素（破壞菌相）、非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs，會破壞黏膜）。
​●壓力：皮質醇（壓力荷爾蒙）過高會直接破壞腸道緊密連結。

