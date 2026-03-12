健康網》彰化家族感染「食人菌」喉嚨撕裂痛 醫曝預防2法

彰化家族近期感染「食人菌」A族鏈球菌，專家表示，目前沒有疫苗，勤洗手和戴口罩，是最好的預防方法；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕彰化有一家族共8人，近期出現群聚感染，不約而同地出現喉嚨劇痛、幾乎無法張嘴的症狀，經過醫院培養細菌確認，元凶竟是俗稱「食人菌」的A族鏈球菌。新竹小森林兒科診所院長祁孝鈞曾表示，A型鏈球菌目前沒有疫苗，勤洗手和戴口罩，可以預防A型鏈球菌。

據媒體報導，居住在彰化縣二林鎮的39歲吳女，其8歲大的兒子出現喉嚨劇痛症狀，喉嚨有撕裂般的疼痛，痛到嘴巴打不開來，後來家族成員有8人陸續發病，之後經培養細菌確認感染了A族鏈球菌。

新竹小森林兒科診所院長祁孝鈞曾在臉書「兒科醫師 祁孝鈞醫師｜Hsiao-Chun Chi MD.」表示，被稱作「食人菌」、「噬肉菌」的A型鏈球菌，過去曾在日本的傳染率一直上升，且產生毒性休克症候群的案例增加（出現低血壓，且器官功能異常：腎功能異常、肝功能異常、血小板低下或彌漫性血管內凝固症、紅疹、急性呼吸窘迫症、壞死性筋膜炎／肌炎）。

祁孝鈞說明，A型鏈球菌一直是常見的上呼吸道感染病原之一，大約佔了所有感冒就診的病人之中約10%左右（兒童15-30%；成人5-10%），絕大部分部分還是以輕症居多，A型鏈球菌跟一般的感冒病毒一樣，也會出現喉嚨的發炎扁桃腺紅腫以及疼痛的狀況。

祁孝鈞提醒，但跟一般病毒性感染造成的感冒比較不一樣的是：A型鏈球菌通常發生發生在5歲以上這些比較大一點的小朋友（台灣國泰診所的研究約7.8±2.3歲）。

關於預防以及治療方式，祁孝鈞表示，因為A型鏈球菌對口服抗生素amoxicillin/ampicillin的治療效果很好，目前台灣抗藥性的比率還算低，所以病人在使用抗生素的48小時內通常就會有明顯的改善，這在沒有辦法做檢驗的基層診所通常是一個指標：如果服用了抗生素很明顯改善，代表這病人A型鏈球菌感染的機會很大，需要繼續服完10天的療程。完整的抗生素療程可以減少傳染給其他人的機會，也會減少後續猩紅熱等併發症的可能。

祁孝鈞提到，A型鏈球菌目前沒有疫苗，勤洗手和戴口罩可以有效預防，扁桃腺的發炎或喉嚨的疼痛，不一定都是A型鏈球菌的感染，其他包含腺病毒E B病毒及流感等病毒都要考慮。由上述可知，扁桃腺的發炎只有在診斷為A型鏈球菌感染時，才會使用抗生素，其他如腺病毒和E B病毒的感染，並不需要使用抗生素的治療。

