健康網》不只鹽要少吃！ 營養師揭「隱形大魔王」恐讓血管加速鈣化

吃火鍋很方便，深受國人喜愛，腎臟專科營養師曾建銘建議，多吃原型食物，少吃加工的火鍋料，其中磷酸太傷心與腎。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕化學磷的危害！腎臟專科營養師曾建銘直指，可怕的是加工食品裡的「無機磷」（通常作為保水、增添口感的食品添加物），要避開3大「高無機磷」地雷，才能呵護心與腎。

曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，每天在診間最常抓的飲食地雷，除了大家熟知的「鈉」之外，其實還有一個隱藏大魔王─「磷」！

人體本來就需要磷來維持骨骼健康，天然食物（如新鮮肉類、蛋、堅果）裡含有的是「有機磷」，這類磷在腸道的吸收率大約只有40%-60%，身體比較好代謝。曾建銘指出，加工食品裡的「無機磷」在人體的吸收率高達90%-100%！當你吃進太多無機磷，腎臟來不及排出，血液中的磷濃度飆高，就會跟鈣結合，沉積在血管壁上。最好避開3大「高無機磷」食物：

●火鍋料與加工肉品：貢丸、魚餃、香腸、培根、熱狗。這些為了維持Q彈多汁的口感，通常都加了滿滿的磷酸鹽。

●碳酸飲料與手搖飲：汽水裡的磷酸不僅傷牙齒，更是無機磷的大本營。

●部分微波速食與調理包：為了延長保存期限和穩定品質，常會使用含磷添加物。

根據衛福部最新公布「國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）」草案中，特別針對「磷」的章節做了大幅度的更新 。這次的新版指南，不僅加入了最新2017-2020年國民營養調查的國人磷食物來源數據，更重要的是，把「磷攝取量」與慢性疾病的關聯性寫得非常清楚！

曾建銘建議，買食材時要看一下成分表，若看到看到「磷酸ＯＯ」、「偏磷酸ＯＯ」、「焦磷酸ＯＯ」等字眼，請盡量放回架上！多吃原型食物、新鮮蔬菜，才是保護血管和腎臟的王道。

