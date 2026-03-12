自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不只鹽要少吃！ 營養師揭「隱形大魔王」恐讓血管加速鈣化

2026/03/12 13:37

吃火鍋很方便，深受國人喜愛，腎臟專科營養師曾建銘建議，多吃原型食物，少吃加工的火鍋料，其中磷酸太傷心與腎。（資料照）

吃火鍋很方便，深受國人喜愛，腎臟專科營養師曾建銘建議，多吃原型食物，少吃加工的火鍋料，其中磷酸太傷心與腎。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕化學磷的危害！腎臟專科營養師曾建銘直指，可怕的是加工食品裡的「無機磷」（通常作為保水、增添口感的食品添加物），要避開3大「高無機磷」地雷，才能呵護心與腎。

曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，每天在診間最常抓的飲食地雷，除了大家熟知的「鈉」之外，其實還有一個隱藏大魔王─「磷」！

人體本來就需要磷來維持骨骼健康，天然食物（如新鮮肉類、蛋、堅果）裡含有的是「有機磷」，這類磷在腸道的吸收率大約只有40%-60%，身體比較好代謝。曾建銘指出，加工食品裡的「無機磷」在人體的吸收率高達90%-100%！當你吃進太多無機磷，腎臟來不及排出，血液中的磷濃度飆高，就會跟鈣結合，沉積在血管壁上。最好避開3大「高無機磷」食物：

●火鍋料與加工肉品：貢丸、魚餃、香腸、培根、熱狗。這些為了維持Q彈多汁的口感，通常都加了滿滿的磷酸鹽。

●碳酸飲料與手搖飲：汽水裡的磷酸不僅傷牙齒，更是無機磷的大本營。

●部分微波速食與調理包：為了延長保存期限和穩定品質，常會使用含磷添加物。

根據衛福部最新公布「國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）」草案中，特別針對「磷」的章節做了大幅度的更新 。這次的新版指南，不僅加入了最新2017-2020年國民營養調查的國人磷食物來源數據，更重要的是，把「磷攝取量」與慢性疾病的關聯性寫得非常清楚！

曾建銘建議，買食材時要看一下成分表，若看到看到「磷酸ＯＯ」、「偏磷酸ＯＯ」、「焦磷酸ＯＯ」等字眼，請盡量放回架上！多吃原型食物、新鮮蔬菜，才是保護血管和腎臟的王道。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中