健康網》60歲傳奇歌手驚傳腦癌病逝！ 醫揭7警訊：清晨頭痛別輕忽

「波士頓樂團」主唱湯米德卡洛驚傳腦癌辭世，享壽60歲。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕60歲美國傳奇搖滾歌手「波士頓樂團主唱」湯米德卡洛（Tommy DeCarlo）驚傳辭世，他與腦癌奮戰半年，仍不幸於9日辭世，噩耗讓樂迷們悲痛不已。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，腦癌前兆容易被忽略，如視力一直模糊、說話寫字卡卡、肢體不靈活、性格情緒改變、突發癲癇或抽搐、持續噁心恍惚等，均為常見症狀，並提醒清晨起床時頭痛劇烈、越睡越痛尤須注意，也可能是腦癌警訊。

湯米德卡洛原本只是樂團歌迷，2007年被邀請加入波士頓樂團，人生也因此翻轉。去年9月因腦出血緊急送醫，發現腦部有兩處黑色素瘤腫瘤，期間病情反覆並多次住院治療，日前仍不敵病魔撒手人寰。黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，腦癌警訊常被誤認為只是「太累」，其實可能是大腦在發出求救訊號。

黃軒並列出以下7大腦癌警訊，提醒若同時出現2項以上，且持續超過2週，應立即就醫檢查，早期發現，5年存活率可超過九成。

●頭痛變了樣：如果頭痛固定在每天清晨發作、或越睡越痛、甚至痛到吐，就要特別注意。腦腫瘤會增加顱內壓力，使血流和腦脊髓液循環受阻，因此早晨起床時疼痛最劇烈，活動後反而稍微緩解。研究指出，約有 50–60% 的腦瘤患者以持續性頭痛為首發症狀。

●視力持續模糊：看字變糊、物體重影、視野缺角，甚至「一眼好、一眼糊」，可能是顱內壓升高壓迫視神經乳頭水腫。尤其當眼科檢查沒問題時，就要懷疑是否是腦壓或腦瘤導致，因為視力變化常出現在腦中顳葉或枕葉腫瘤。

●說話寫字卡卡：突然講話斷斷續續、詞不達意，或寫字筆劃怪異、錯亂，可能是布洛卡區或韋尼克區受壓。這種情況常被誤以為「中風」，但若影像檢查沒有血管堵塞，就應考慮腦部腫瘤。研究發現，左額葉腫瘤，常導致語言流暢度下降與書寫錯亂。

●肢體活動不順暢：拿筷子變得不靈巧、走路歪斜、甚至手會突然掉東西。這可能是小腦或運動皮質區腫瘤干擾身體平衡與精細動作控制。若後顱窩有腫瘤，超過40%的病人會出現平衡障礙。

●性格情緒改變：變得容易發怒、情緒突變、或失去判斷力、冷漠遲鈍。這些性格改變的情況，常見於額葉腫瘤。研究指出，額葉腫瘤的病人常被誤診為憂鬱症或失智。

●突發癲癇/抽搐：若從未有過癲癇病史，卻出現突然抽搐、意識喪失、口吐白沫，這是皮質腦瘤常見的首發警訊。成人新發癲癇患者中，約25%最後被診斷為腦腫瘤。

●持續噁心恍惚：當腦壓升高刺激延腦嘔吐中樞，即使沒吃壞肚子也會反覆嘔吐；同時伴隨嗜睡、反應慢或昏迷傾向。

黃軒提醒，大腦從不會大聲喊痛，它只會用細微的方式提醒你。當身體發出異常「信號」時，請千萬不要忽略。

