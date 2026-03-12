自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》無痛感竟罹攝護腺癌 年僅42歲！醫談警訊

2026/03/12 12:43

書田診所泌尿科主任醫周固提醒，攝護腺癌遺傳因素影響大，只要家族中有病史，相對發生率極高，應提早開始做檢查。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

書田診所泌尿科主任醫周固提醒，攝護腺癌遺傳因素影響大，只要家族中有病史，相對發生率極高，應提早開始做檢查。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕42歲陳先生，一年多前在健康檢查時發現PSA數值過高為5.4而求診，無其他不適症狀，當時檢查攝護腺無發炎，肛門指診無特殊異常，超音波顯示攝護腺有輕微腫大，周邊有一個約0.79公分的結節。同年11月追蹤時，PSA數值上升至5.57，游離攝護腺特異抗原（Free PSA）為13%，建議進行切片檢查，但患者婉拒。去（2025）年中旬再次回診時，PSA為5.29，再次建議進行切片，檢查結果罹患攝護腺癌，轉診至醫院進行治療。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，攝護腺癌一般好發於65歲以上，40到44歲發生率每10萬人中有2-5人，小於40歲每10萬人小於1人。發生原因與家族、基因遺傳有關，生活飲食習慣、吸菸、環境因素等也可能有影響。

攝護腺癌難以發覺！周固說，早期的攝護腺癌通常沒有症狀，多半是出現類似攝護腺肥大的症狀，像是頻尿、急尿、排尿不順等，或是健檢發現PSA過高就醫。但PSA過高也不表示一定是罹患癌症，攝護腺肥大、攝護腺受傷、尿路感染、攝護腺發炎、近期有射精、接受內視鏡檢查或有放尿管等情形時，都可能導致PSA升高，還是要配合其他檢查鑑別診斷。

攝護腺癌在檢驗上除了PSA會顯示過高，肛門指診檢查可能會發現有硬塊，超音波檢查出現有異常影像，但切片發現癌細胞才是最終的診斷。治療方面，有外科手術、放射線治療、荷爾蒙治療、化學藥物治療等方式。依病患的年齡、癌細胞惡性的程度、侵犯的範圍、是否有其他共病等進行考量，選擇適合的方式。

周固提到，年輕的攝護腺癌患者，據病理結構研究，越年輕的患者，癌細胞越具侵犯性，惡性程度較高，轉移機會大，再加上平均預期壽命可能還有30到40年，因此應該更積極治療。以這次案例來說，切片12片中有11片看到癌細胞，表示癌細胞已瀰漫在攝護腺中，很可能有侵犯到精囊、局部淋巴腺的機會，因此根除式攝護腺手術是必須的，更可能要附加放射線治療才是上策。

70歲以上罹患攝護腺癌，在病理學上癌細胞通常較穩定，侵犯性較低，因攝護腺癌的死亡率相對沒那麼高，若年紀已大，且無明顯症狀影響日常生活，會建議積極追蹤，或是採風險較低的治療，而不做有風險較大的根除式攝護腺手術治療。

最後周固提醒，預防攝護腺癌目前沒有很明確的方式，但遺傳因素影響大，只要家族中有病史，相對的發生率是以倍數增加，應該提早開始做檢查。若為一等親的家族史，可考慮在家人確診的年齡再提早10年開始檢查；同時調整生活飲食習慣，避免加工食品、體重過重，戒菸等。面對攝護腺癌，以早期發現早期治療為原則，最好的預防就是定期健檢，提早做PSA篩檢，是現有的最佳法門。

一位42歲陳先生毫無不適症狀，切片後驚見罹患攝護腺癌。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

一位42歲陳先生毫無不適症狀，切片後驚見罹患攝護腺癌。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中