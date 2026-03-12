健康網》無痛感竟罹攝護腺癌 年僅42歲！醫談警訊

書田診所泌尿科主任醫周固提醒，攝護腺癌遺傳因素影響大，只要家族中有病史，相對發生率極高，應提早開始做檢查。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕42歲陳先生，一年多前在健康檢查時發現PSA數值過高為5.4而求診，無其他不適症狀，當時檢查攝護腺無發炎，肛門指診無特殊異常，超音波顯示攝護腺有輕微腫大，周邊有一個約0.79公分的結節。同年11月追蹤時，PSA數值上升至5.57，游離攝護腺特異抗原（Free PSA）為13%，建議進行切片檢查，但患者婉拒。去（2025）年中旬再次回診時，PSA為5.29，再次建議進行切片，檢查結果罹患攝護腺癌，轉診至醫院進行治療。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，攝護腺癌一般好發於65歲以上，40到44歲發生率每10萬人中有2-5人，小於40歲每10萬人小於1人。發生原因與家族、基因遺傳有關，生活飲食習慣、吸菸、環境因素等也可能有影響。

請繼續往下閱讀...

攝護腺癌難以發覺！周固說，早期的攝護腺癌通常沒有症狀，多半是出現類似攝護腺肥大的症狀，像是頻尿、急尿、排尿不順等，或是健檢發現PSA過高就醫。但PSA過高也不表示一定是罹患癌症，攝護腺肥大、攝護腺受傷、尿路感染、攝護腺發炎、近期有射精、接受內視鏡檢查或有放尿管等情形時，都可能導致PSA升高，還是要配合其他檢查鑑別診斷。

攝護腺癌在檢驗上除了PSA會顯示過高，肛門指診檢查可能會發現有硬塊，超音波檢查出現有異常影像，但切片發現癌細胞才是最終的診斷。治療方面，有外科手術、放射線治療、荷爾蒙治療、化學藥物治療等方式。依病患的年齡、癌細胞惡性的程度、侵犯的範圍、是否有其他共病等進行考量，選擇適合的方式。

周固提到，年輕的攝護腺癌患者，據病理結構研究，越年輕的患者，癌細胞越具侵犯性，惡性程度較高，轉移機會大，再加上平均預期壽命可能還有30到40年，因此應該更積極治療。以這次案例來說，切片12片中有11片看到癌細胞，表示癌細胞已瀰漫在攝護腺中，很可能有侵犯到精囊、局部淋巴腺的機會，因此根除式攝護腺手術是必須的，更可能要附加放射線治療才是上策。

70歲以上罹患攝護腺癌，在病理學上癌細胞通常較穩定，侵犯性較低，因攝護腺癌的死亡率相對沒那麼高，若年紀已大，且無明顯症狀影響日常生活，會建議積極追蹤，或是採風險較低的治療，而不做有風險較大的根除式攝護腺手術治療。

最後周固提醒，預防攝護腺癌目前沒有很明確的方式，但遺傳因素影響大，只要家族中有病史，相對的發生率是以倍數增加，應該提早開始做檢查。若為一等親的家族史，可考慮在家人確診的年齡再提早10年開始檢查；同時調整生活飲食習慣，避免加工食品、體重過重，戒菸等。面對攝護腺癌，以早期發現早期治療為原則，最好的預防就是定期健檢，提早做PSA篩檢，是現有的最佳法門。

一位42歲陳先生毫無不適症狀，切片後驚見罹患攝護腺癌。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法