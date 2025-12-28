自由電子報
健康 > 杏林動態

AI假醫師散布糖尿病不實訊息 衛福部：查幕後操作者

2025/12/28 18:56

Youtube頻道「陳志明醫師」使用AI合成影像與聲音，以聳動標題吸引退休族群觀看，散布很多似是而非的觀念。（Youtube頁面擷取）

Youtube頻道「陳志明醫師」使用AI合成影像與聲音，以聳動標題吸引退休族群觀看，散布很多似是而非的觀念。（Youtube頁面擷取）

〔記者林志怡／台北報導〕YouTube頻道「陳志明醫師」在平台上擁有2.3萬訂閱人數，其中一支影片宣稱，台大醫院與北榮已經找到糖尿病致病元凶，透過「除菌」或「細菌療法」就可達到奇蹟治癒效果，但遭台大醫院與北榮澄清「查無此人」，衛福部長石崇良也表示，該頻道明顯違反相關法規，依法應可開罰。

石崇良表示，這位陳志明醫師是虛擬人物，該頻道假借醫師名義散播醫學知識，顯已違反「醫師法」、「醫療法」相關規定，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

另石崇良指出，「醫療法」第87條規定，廣告內容暗示或影射醫療業務者，視為醫療廣告，非醫療機構，不得為醫療廣告，違者可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

衛福部次長林靜儀則表示，對於影片內容錯誤，民眾可向影音平台或衛福部檢舉，若有違法行為，也可以直接處理，但據「醫師法」規範，若未持有醫師執照，不能稱為醫師，衛福部會透過法規會討論虛擬人物自稱醫師相關的法律解釋，同時也會了解頻道背後的製作者身分。

林靜儀指出，若該虛擬人物的製作者本身是醫師，但是以虛擬人物方式出鏡，並發表相關言論，就應負起相關言論責任，但若該虛擬人物的操作者本身並非醫師，卻使用自稱醫師的虛擬人物發表專業言論，其中就有「醫師法」的解釋空間存在。

此外，林靜儀提到，美國醫師在網路平台發表醫療行為相關評論時，會在說明欄註明「說明者於美國合法執業」等資訊，相關做法衛福部會與數位部討論，釐清我國是否也要採取相應的資訊揭露措施，但這方面管理涉及法規解釋與國外頻道管理，還需了解未來如何在法律上保障相關權益。

