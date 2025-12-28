自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》天搖地動別傻傻不動 醫：小橘書都有教哦！

2025/12/28 16:21

「小橘書」（台灣全民安全指引）手冊若已到手，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金表示，多翻一翻，搞不好在緊急時刻救人救己。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣人驚恐事件一件接一件，自北捷連續攻擊後，全台各地不少脫序事件，昨（27）日夜天搖地動，嚇壞一堆人。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金表示，若「小橘書」（台灣全民安全指引）手冊已到手，請翻到P16頁，再溫故知新一下。

陳志金在臉書粉專「ICU醫生陳志金」發文指出，看到不少昨晚的地震影片，許多大人都是「第一時間往外衝」，而小朋友則是躲在桌下。小橘書特別呼籲，保持冷靜，就地掩護避難，等到搖晃停止，根據自己的位置，選擇掩護方式。

●室內
1.蹲下或趴下，避免被震倒。
2.躲到堅固的桌下或牆角，不要慌亂跑到戶外增加風險。
3.保護頭頸，等待搖晃停止。

●戶外
1.停下腳步不奔跑，避免被震倒。
2.避開掉落物，到空曠處蹲下，不要嘗試跑到室內增加風險。
3.保護頭頸，等待搖晃停止。

●車上
1.馬上減速，開啟警示燈。
2.避開掉落物，將車輛停在空曠處，不要嘗試跑出車外，增加風險。
3.在車內等待搖晃停止。

